Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 11 ноября

Официальные курсы евро, российского рубля, казахстанского тенге и китайского юаня выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,79 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,2015 сома (рост на 0,33 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,45 сома, продажа — 101,43 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0788 сома (рост на 0,25 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,068 сома, продажа — 1,098 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,167 сома (рост на 0,48 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1447 сома, продажа — 0,1739 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2849 сома (рост на 0,06 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,3 сома, продажа — 12,65 сома.
Шестую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 10 ноября. Всего он реализовал $173,9 миллиона.
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $590,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.