09:37
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Экономика

Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 11 ноября

Фото из интернета. После падения на прошлой неделе евро растет третий день подряд

Официальные курсы евро, российского рубля, казахстанского тенге и китайского юаня выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,2015 сома (рост на 0,33 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,45 сома, продажа — 101,43 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0788 сома (рост на 0,25 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,068 сома, продажа — 1,098 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,167 сома (рост на 0,48 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1447 сома, продажа — 0,1739 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2849 сома (рост на 0,06 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,3 сома, продажа — 12,65 сома.


  • Шестую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 10 ноября. Всего он реализовал $173,9 миллиона.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $590,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/350391/
просмотров: 198
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 ноября
Сом подешевел к рублю, тенге и евро. Курс валют на 10 ноября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 7 ноября
Рубль продолжает дешеветь к сому, евро начал дорожать. Курс валют на 7 ноября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 6 ноября
Сом укрепился ко всем валютам, кроме доллара. Курс на 6 ноября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 5 ноября
Сом подешевел ко всем валютам, кроме юаня. Курс на 5 ноября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 4 ноября
Сом подорожал ко всем валютам, кроме тенге. Курс на 4 ноября
Популярные новости
Казахстан, Таджикистан и&nbsp;Узбекистан закупают три десятка самолетов Boeing Казахстан, Таджикистан и Узбекистан закупают три десятка самолетов Boeing
Сом подешевел к&nbsp;рублю, тенге и&nbsp;евро. Курс валют на&nbsp;10&nbsp;ноября Сом подешевел к рублю, тенге и евро. Курс валют на 10 ноября
В&nbsp;Японии вводятся продовольственные карточки на&nbsp;рис В Японии вводятся продовольственные карточки на рис
Рубль продолжает дешеветь к&nbsp;сому, евро начал дорожать. Курс валют на&nbsp;7&nbsp;ноября Рубль продолжает дешеветь к сому, евро начал дорожать. Курс валют на 7 ноября
Бизнес
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по&nbsp;инициативе мэрии Бишкека Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по инициативе мэрии Бишкека
Совершайте покупки с&nbsp;KICB и&nbsp;выигрывайте МИЛЛИОН Совершайте покупки с KICB и выигрывайте МИЛЛИОН
Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в&nbsp;эпоху глобальной неопределенности Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в эпоху глобальной неопределенности
11 ноября, вторник
09:32
Государство готовит Тамчи: как на Иссык-Куле создают новую инвестиционную зону Государство готовит Тамчи: как на Иссык-Куле создают но...
09:15
Игры исламской солидарности. Боксер Нурадин Рустамбек уулу выиграл серебро
09:13
Три четверти беженцев попадают в страны, беззащитные перед изменением климата
09:00
Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 11 ноября
08:55
Найти подрядчика для ремонта автодороги Ош — Кара-Суу поручил кабмину президент