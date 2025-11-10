Сом подешевел к рублю, тенге и евро. Курс валют на 10 ноября

Официальные курсы евро, российского рубля и казахского тенге выросли, китайского юаня — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 100,8736 сома (рост на 0,12 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,5 сома, продажа — 101,48 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0761 сома (рост на 0,05 процента). Новый минимум ноября.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,07 сома, продажа — 1,099 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1662 сома (рост на 0,12 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1467 сома, продажа — 0,1722 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2779 сома (снижение на 0,02 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,3 сома, продажа — 12,65 сома.