Сом укрепился ко всем валютам, кроме доллара. Курс на 6 ноября

Официальные курсы евро, российского рубля, казахского тенге и китайского юаня снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,32 сома, продажа — 87,77 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 100,4582 сома (снижение на 0,23 процента). Новый ноябрьский минимум.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,98 сома, продажа — 100,95 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0782 сома (снижение на 0,39 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,069 сома, продажа — 1,094 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1667 сома (снижение на 0,48 процента). Откат после быстрого роста с начала этой недели.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1471 сома, продажа — 0,1715 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2721 сома (снижение на 0,04 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,2 сома, продажа — 12,65 сома.