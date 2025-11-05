11:07
Экономика

С начала 2025 года Нацбанк продал более 22 тысяч мерных золотых слитков

Фото из архива . Мерные золотые слитки НБКР

С 1 января по 21 октября 2025 года Национальный банк КР реализовал 22 тысячи 124 мерных золотых слитка общим весом 154,8 килограмма. Это больше, чем за полный 2024 год.

В главном банке страны сообщили, что спрос на слитки остается стабильно высоким. Их приобретают как физические, так и юридические лица. Среди покупателей есть как резиденты, так и нерезиденты страны.

 

Что такое мерные слитки НБ КР

Мерные слитки — это аффинированные изделия из золота с пробой 999,9, индивидуальным серийным номером, сертификатом и защитной упаковкой. Национальный банк реализует слитки семи весовых категорий: 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 граммов.

Динамика спроса

В последние годы продажи мерных слитков существенно выросли. В 2022 году было реализовано 125,3 килограмма, в 2024-м — 63,8 килограмма, тогда как за 10 месяцев 2025 года — уже 154,8 килограмма. В Нацбанке отмечают, что интерес населения к золоту сохраняется на высоком уровне, так как оно воспринимается как инструмент сохранения сбережений.

Обратный выкуп
За тот же период Национальный банк обратно выкупил 11 тысяч 342 слитка весом 74,3 килограмма.
Цена обратного выкупа устанавливается ежедневно и зависит от:

  • вечернего фиксинга цен на золото Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA);
  • официального курса сома к доллару США;
  • затрат на изготовление, упаковку, транспортировку, страхование, налоги и таможенное оформление.

Актуальные цены на мерные золотые слитки НБКР

По данным Нацбанка на 4 ноября 2025 года, слитки продаются и покупаются по следующим ценам. 

Цена продажи:

  • 1 грамм — 12 тысяч 749 сомов;
  • 2 грамма — 24 тысячи 190 сомов;
  • 5 граммов — 58 тысяч 634 сома;
  • 10 граммов — 115 тысяч 330 сомов;
  • 100 граммов — 1 миллион 169 тысяч 518 сомов.

Цена обратного выкупа составляет:

  • 1 грамм — 12 тысяч 685 сомов;
  • 2 грамма — 24 тысячи 94 сома;
  • 5 граммов — 58 тысяч 459 сомов;
  • 10 граммов — 115 тысяч 100 сомов;
  • 100 граммов — 1 миллион 135 тысяч 454 сома.

С начала года до ноября 2025-го цена на слиток весом 1 грамм выросла примерно с 8  тысячи 825 сомов до 12 тысячи 749 сомов — рост более чем на 44 процента. Рост отражает общую тенденцию удорожания золота и усиления спроса на инвестиционные слитки.

Мировые цены на золото


В 2025 году стоимость золота на мировом рынке находилась у исторических максимумов. По данным LBMA, к начало осени котировки превышали $4 тысячи 200 за тройскую унцию. Рост цены стал одним из факторов увеличения спроса на инвестиционное золото.
