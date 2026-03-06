10:28
Золотые мерные слитки. Какую прибыль они принесли владельцам с начала 2026 года

Фото Национального банка КР. Золотые мерные слитки

Золото продолжает дорожать, периодически обновляя исторические рекорды. Несмотря на падение рынка в начале февраля 2026 года, оно остается прибыльной инвестицией. Кроме того, на фоне происходящих в мире событий, когда валютные и фондовые рынки сильно колеблются, оно позволяет сохранять накопления.

Редакция 24.kg изучила данные Национального банка Кыргызстана и выяснила, в какие слитки наиболее выгодно вкладываться и как быстро можно получить с них прибыль.

Какой доход принесли золотые слитки с января 2026 года

Мы начали отсчет с 12 января 2026, когда в Кыргызстане закончились новогодние каникулы и возобновились продажи мерных слитков. За это время начало февраля отметилось ощутимым падением рынка драгоценных металлов, но он быстро восстановился.

Итак, наиболее доходными за два месяца стали пятиграммовые слитки — они подорожали на 14,64 процента. Менее прибыльные — весом в 31,1 грамма (тройская унция) — 11,95 процента.

Сколько можно было заработать на унции золота

Мы также посмотрели, как менялась еженедельно с начала 2026 года стоимость унции золота и сколько на ней можно было заработать. Тройскую унцию мы взяли, исходя из того, что по ней определяют цену на мировых рынках.

Кстати, с 3 по 4 марта она успела потерять 5,25 процента, что стало одним из самых резких дневных падений в 2026 году после затяжного роста. Правда, на следующий день она отыграла назад.

Действующие котировки являются максимумом за последние несколько лет (с середины 2022 года), несмотря на волатильность рынка драгоценных металлов.

Маржа по золотым слиткам НБ КР

Мы проанализировали и разницу между ценами покупки и продажи (маржу) на мерные слитки Нацбанка Кыргызстана.

  • Маржа — это «входной билет» в инвестицию. Чем ниже ее процент, тем быстрее вы выйдете в плюс при росте цены. Данные рассчитаны на 04 марта 2026 года.

В итоге мы пришли к выводу, что сейчас самым выгодным для инвестиций является слиток весом в тройскую унцию (31,1035 грамма). У него самая низкая маржа — 1,48 процента. Это значит, что цена должна вырасти всего на 1,48 процента, чтобы вы вышли «в ноль».

Как должна измениться цена, чтобы получить прибыль в 10 процентов

Мы также посчитали, какой должна быть цена, чтобы вы получили, например, чистую прибыль в 10 процентов по конкретному слитку. Иными словами, цена обратного выкупа НБ КР конкретного слитка должна минимум на 10 процентов превышать ту, за сколько вы купили золото.

Ниже приведен расчет «целевой цены» для каждого слитка, если бы вы приобрели их по курсу на 4 марта 2026 года.

Заметьте, чтобы ваша чистая прибыль составила 10 процентов, рыночная цена золота должна вырасти не на 10 процентов, а примерно на 11,5 — 13 процентов (в зависимости от слитка), так как сначала надо «перекрыть» банковскую маржу (разницу между покупкой и продажей).

  • Тройская унция (31,1035 грамма) на данный момент фаворит. Для этого слитка нужен самый скромный рост рынка, так как у него минимальная маржа. Чтобы заработать 10 процентов, цене обратного выкупа достаточно вырасти на 11,65 процента от сегодняшнего уровня.

Важно: с января по март 2026 года золото показало доходность более 11,95 процента. Это значит, что те, кто купил слитки в начале января, уже достигли цели в 10 процентов чистой прибыли и даже немного ее перевыполнили.

Чтобы оценить потенциальное время ожидания прибыли, мы проанализировали динамику цен на золото за 2025 год и сравнили ее со стремительным стартом 2026 года.

Средний срок ожидания чистой прибыли в 10 процентов в 2025 году (с учетом покрытия маржи НБ КР) инвесторам требовалось в среднем от 140 до 180 дней (около пяти — шести месяцев).

В 2026 году ситуация изменилась. Золото преодолело барьер доходности в 10 процентов всего за 52 дня (с 12 января по 3 марта. Это считается крайне агрессивным ростом.

Стоит ли покупать сейчас?

Если ваш горизонт планирования — конец 2026 года, то сейчас для покупки золота неплохой момент. Однако, если вы ищете быструю прибыль за две недели, рисковать не стоит.

Кроме того, золото всегда относилось к активам, которые являются долгими (от 1 года до 3 лет), то есть зарабатывать быстро на нем простому человеку очень сложно. А вот в качестве долгосрочной инвестиции, оно показывает себя хорошо.

Согласно отчету World Gold Council и аналитике Goldman Sachs, в 2026 году золото сохранит статус ключевого защитного актива:

  • Мировые регуляторы, включая НБ КР, продолжают наращивать золотовалютные резервы. Это создает «фундамент» под ценой, не давая ей обвалиться глубоко.

  • Сохраняющаяся напряженность в мире поддерживает высокие котировки. Аналитики прогнозируют, что в 2026 году золото может протестировать новые исторические рекорды.

  • Ожидаемое смягчение политики ФРС США может повлиять на устойчивость доллара и пока делает золото более привлекательным для инвесторов.
