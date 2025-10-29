12:52
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.10
Экономика

Ценообразование на свои услуги банки Кыргызстана обязаны будут обосновывать

Национальный банк Кыргызстана инициирует поправки в некоторые правовые нормативные акты, касающиеся вопросов ценообразования и антимонопольного регулирования. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Цель документа — создание справедливой, прозрачной, конкурентной и инновационной среды на рынке банковских и платежных услуг страны.

Как указано в справке-обосновании, для достижения указанной цели проектом ставятся следующие задачи:

  • внедрение требования по экономическому обоснованию ценообразования на банковские услуги, в частности на кредитные продукты, путем разработки и применения финансово-кредитными организациями (ФКО) соответствующих внутренних методик;
  • совершенствование механизмов антимонопольного регулирования путем адаптации регуляторной базы к условиям современной цифровой экономики (развитие финтеха, цифровых платформ, использование API и так далее);
  • усиление защиты прав потребителей финансовых услуг от установления монопольно высоких цен и необоснованных тарифов;
  • повышение эффективности надзора Национального банка за состоянием конкуренции на рынке путем внедрения превентивных инструментов контроля.

Также отмечается, что проект постановления НБ КР разработан в связи с необходимостью актуализации регулирования в сфере ценообразования и антимонопольного регулирования на рынке банковских и платежных услуг.

«Действующее регулирование не содержит четких требований к методике формирования процентных ставок и комиссий, что делает ценообразование непрозрачным для потребителей и создает риски установления экономически необоснованных ставок. Кроме того, существующие нормы антимонопольного регулирования были разработаны для традиционной банковской модели и не учитывают реалии цифровизации финансового сектора, такие как деятельность финтех-компаний, появление цифровых экосистем и технологическую зависимость клиентов. Это приводит к тому, что классические подходы к определению доминирующего положения (основанные на доле рынка) не всегда эффективны.

Проект вносит комплексные изменения в ключевые нормативные правовые акты Национального банка в сфере ценообразования, антимонопольного регулирования и доминирующего положения на рынке банковских услуг, которые направлены на решение указанных проблем», — отметил регулятор.

Национальный банк будет требовать методики расчета тарифов, проводить их анализ и в случае выявления злоупотреблений применять меры воздействия, включая корректировку тарифов и комиссий.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/348941/
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
Нацбанк разрешил Евразийскому сберегательному банку продавать золотые слитки
Активы Национального банка в золоте оцениваются в 169,8 миллиарда сомов
В запасах Национального банка есть 51 тонна золота
Цифра дня. 137,3 миллиарда сомов составляют активы Нацбанка в золоте
Активы Нацбанка в золоте составили 129,7 миллиарда сомов
Активы Нацбанка в золоте составили 127,4 миллиарда сомов по итогам 2023 года
Активы Нацбанка в золоте оцениваются в 127 миллиардов сомов
Использование резервов для погашения внешнего долга прокомментировали в НБ КР
Активы Нацбанка в золоте оцениваются в 97,5 миллиарда сомов
На сегодня в запасах Нацбанка находится 49,8 тонны золота
Популярные новости
Кабмин определил размер минимальной зарплаты в&nbsp;2026 году&nbsp;&mdash; 3&nbsp;тысячи 280 сомов Кабмин определил размер минимальной зарплаты в 2026 году — 3 тысячи 280 сомов
В&nbsp;ноябре в&nbsp;Кыргызстане начнут печатать купюры в&nbsp;20&nbsp;и&nbsp;50&nbsp;сомов В ноябре в Кыргызстане начнут печатать купюры в 20 и 50 сомов
Налоговая служба&nbsp;КР разъяснила, кто должен применять ККМ, ЭТТН и&nbsp;ЭСФ Налоговая служба КР разъяснила, кто должен применять ККМ, ЭТТН и ЭСФ
Евро и&nbsp;российский рубль подорожали. Курс валют на&nbsp;27&nbsp;октября Евро и российский рубль подорожали. Курс валют на 27 октября
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке запустили Высшую школу бизнеса Центральной Азии с&nbsp;программой MBA В Бишкеке запустили Высшую школу бизнеса Центральной Азии с программой MBA
Узбекистан и&nbsp;США усиливают экономическое и&nbsp;гуманитарное партнерство Узбекистан и США усиливают экономическое и гуманитарное партнерство
Выиграйте поездку на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катар вместе с&nbsp;BAKAI Выиграйте поездку на UFC Fight Night в Катар вместе с BAKAI
MEGA и&nbsp;Минприроды КР&nbsp;подписали меморандум о&nbsp;цифровом сотрудничестве MEGA и Минприроды КР подписали меморандум о цифровом сотрудничестве
29 октября, среда
12:47
Госфиннадзор отозвал лицензию оператора виртуальных активов у «Дата Групп» Госфиннадзор отозвал лицензию оператора виртуальных акт...
12:45
Ямайка объявлена зоной бедствия после урагана. Есть угроза нашествия крокодилов
12:30
Производство табачных изделий в Кыргызстане выросло — Нацстатком
12:23
Нарушения экобезопасности выявлены на предприятии «Мурас Синтез»
12:16
Ценообразование на свои услуги банки Кыргызстана обязаны будут обосновывать