Ценообразование на свои услуги банки Кыргызстана обязаны будут обосновывать

Национальный банк Кыргызстана инициирует поправки в некоторые правовые нормативные акты, касающиеся вопросов ценообразования и антимонопольного регулирования. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Цель документа — создание справедливой, прозрачной, конкурентной и инновационной среды на рынке банковских и платежных услуг страны.

Как указано в справке-обосновании, для достижения указанной цели проектом ставятся следующие задачи:

внедрение требования по экономическому обоснованию ценообразования на банковские услуги, в частности на кредитные продукты, путем разработки и применения финансово-кредитными организациями (ФКО) соответствующих внутренних методик;

совершенствование механизмов антимонопольного регулирования путем адаптации регуляторной базы к условиям современной цифровой экономики (развитие финтеха, цифровых платформ, использование API и так далее);

усиление защиты прав потребителей финансовых услуг от установления монопольно высоких цен и необоснованных тарифов;

повышение эффективности надзора Национального банка за состоянием конкуренции на рынке путем внедрения превентивных инструментов контроля.

Также отмечается, что проект постановления НБ КР разработан в связи с необходимостью актуализации регулирования в сфере ценообразования и антимонопольного регулирования на рынке банковских и платежных услуг.

«Действующее регулирование не содержит четких требований к методике формирования процентных ставок и комиссий, что делает ценообразование непрозрачным для потребителей и создает риски установления экономически необоснованных ставок. Кроме того, существующие нормы антимонопольного регулирования были разработаны для традиционной банковской модели и не учитывают реалии цифровизации финансового сектора, такие как деятельность финтех-компаний, появление цифровых экосистем и технологическую зависимость клиентов. Это приводит к тому, что классические подходы к определению доминирующего положения (основанные на доле рынка) не всегда эффективны.

Проект вносит комплексные изменения в ключевые нормативные правовые акты Национального банка в сфере ценообразования, антимонопольного регулирования и доминирующего положения на рынке банковских услуг, которые направлены на решение указанных проблем», — отметил регулятор.

Национальный банк будет требовать методики расчета тарифов, проводить их анализ и в случае выявления злоупотреблений применять меры воздействия, включая корректировку тарифов и комиссий.