15:40
USD 87.45
EUR 94.89
RUB 0.98
Экономика

Международный тендер на изготовление мерных золотых слитков объявил Нацбанк

Международный открытый тендер на закупку услуг по изготовлению и поставке аффинированных мерных золотых слитков весом 10, 31, 100 и 1 тысячу 35 граммов объявил Национальный банк Кыргызстана. Соответствующее уведомление опубликовано в газете «Эркин-Тоо».

Согласно озвученным условиям, слитки должны быть произведены из давальческого сырья.

Прием тендерных документов открыт до 14 апреля 2025 года. Заявки принимаются на электронную почту tender@nbkr.kg с оформлением акта приема-передачи.

Предтендерная видеоконференция состоится 28 марта.

Предложения по тендеру принимаются до 17 апреля.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/322249/
просмотров: 367
Версия для печати
Материалы по теме
На сотрудников Бишкекзеленстроя возбудили дело из-за махинаций в тендере
Дополнительный корпус за 46 миллионов сомов построят в Оше для школы № 49
В Бишкеке возбуждено уголовное дело по фактам коррупции в сфере госзакупок
Тендер на закупку 80 тонн мяса объявило городское управление образования Оша
Симуляционное оборудование закупят для инфекционной больницы
Для госучреждений Минфин намерен закупить компьютеры на 60 миллионов сомов
Приемно-диагностическое отделение центра по борьбе с туберкулезом построят в Оше
Борьба со смогом. Минприроды закупает электромашины на 17,1 миллиона сомов
Чиновник Панфиловского района и подрядчик присвоили 17 миллионов сомов
НЭСК хочет закупить горюче-смазочные материалы на 338 миллионов сомов
Популярные новости
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; начнется масштабная реконструкция В международном аэропорту «Манас» начнется масштабная реконструкция
Доллар и&nbsp;российский рубль подешевели к&nbsp;сому. Курсы валюты на&nbsp;7&nbsp;марта Доллар и российский рубль подешевели к сому. Курсы валюты на 7 марта
Сом подешевел ко&nbsp;всем основным валютам, особенно к&nbsp;евро. Курсы на&nbsp;6&nbsp;марта Сом подешевел ко всем основным валютам, особенно к евро. Курсы на 6 марта
Внутренний долг Кыргызстана. Почему он&nbsp;растет и&nbsp;как влияет на&nbsp;экономику Внутренний долг Кыргызстана. Почему он растет и как влияет на экономику
Бизнес
Мегапроект &laquo;Все в&nbsp;одном&raquo; Royal Central Park стартует. Что получит Бишкек? Мегапроект «Все в одном» Royal Central Park стартует. Что получит Бишкек?
MEGA поздравила женщин с&nbsp;8&nbsp;Марта: цветы, подарки и&nbsp;теплые слова благодарности MEGA поздравила женщин с 8 Марта: цветы, подарки и теплые слова благодарности
MEGA и&nbsp;IT-школа MegaLab запускают социальный проект &laquo;IT-Maмa&raquo; MEGA и IT-школа MegaLab запускают социальный проект «IT-Maмa»
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
10 марта, понедельник
15:39
Сотрудники МВД и их семьи смогут приватизировать служебное жилье Сотрудники МВД и их семьи смогут приватизировать служеб...
15:27
Певец Майрамбек Осмонов исполнил песню про мэра города Ош
15:21
Азамата Марипова водворили в СИЗО за призывы к массовым беспорядкам
15:18
Алмаз Сокеев сохранил должность заместителя министра водных ресурсов
14:50
Государству переданы квартиры в жилом комплексе премиум-класса