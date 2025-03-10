Международный тендер на изготовление мерных золотых слитков объявил Нацбанк

Международный открытый тендер на закупку услуг по изготовлению и поставке аффинированных мерных золотых слитков весом 10, 31, 100 и 1 тысячу 35 граммов объявил Национальный банк Кыргызстана. Соответствующее уведомление опубликовано в газете «Эркин-Тоо».

Согласно озвученным условиям, слитки должны быть произведены из давальческого сырья.

Прием тендерных документов открыт до 14 апреля 2025 года. Заявки принимаются на электронную почту tender@nbkr.kg с оформлением акта приема-передачи.

Предтендерная видеоконференция состоится 28 марта.

Предложения по тендеру принимаются до 17 апреля.