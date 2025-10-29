Соглашение с Китаем: в Кыргызстане построят солнечную электростанцию 250 МВт

В рамках международного форума в городе Сучжоу Министерство энергетики КР подписало инвестиционное соглашение с китайскими компаниями о строительстве солнечной электростанции мощностью 250 МВт. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
Соглашение подписали министр энергетики КР Таалайбек Ибраев, президент компании States Technology Co., Limited Лю Фернандо Оскар и генеральный директор San Energy Co. Лю Йунцзе.
Проект предусматривает строительство станции на площади 669,3 гектара в селе Ак-Турпак Баткенской области. Строительные работы планируется начать в этом году, а ввод объекта в эксплуатацию ожидается в 2027 году. После запуска вырабатываемая электроэнергия будет закупаться ОАО «Национальные электрические сети Кыргызстана» (НЭСК), что обеспечит электроэнергией жителей села Ак-Турпак.