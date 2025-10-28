Рейд в городе Ош. Налоговая служба выявила партию незаконных лекарств

Сотрудники Налоговой службы Кыргызской Республики в ходе рейдового налогового контроля в Оше выявили партию препаратов, не прошедших государственную регистрацию в Реестре лекарственных средств и не имеющих подтверждающих документов о происхождении и качестве.

Так, при доставке лекарств в один из аптечных пунктов гражданином С.М.М. на автомобиле Opel обнаружена партия препаратов, не зарегистрированных в Государственном реестре лекарственных средств. По предварительным данным, указанные медикаменты предназначались для последующей реализации через аптечные пункты с целью получения незаконной прибыли.

Кроме того, в результате проверки одного из аптечных пунктов, получившего указанную нелегальную партию лекарственных средств, выявлены медикаменты без подтверждающих документов о происхождении и качестве. Также установлено, что данный аптечный пункт осуществлял деятельность без лицензии и разрешительных документов Министерства здравоохранения.

По выявленным фактам материалы подготовлены и направлены в правоохранительные органы для дачи юридической оценки и принятия процессуальных решений.

Отметим, что оборот лекарств без соответствующих документов и разрешений представляет серьезную угрозу здоровью и жизни граждан, поскольку происхождение, состав и безопасность подобных препаратов не проходят государственного контроля.

Налоговая служба продолжает активную работу по выявлению и пресечению фактов оборота неучтенных и контрабандных товаров на территории страны.