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Общество

Агентству по защите депозитов понадобился новый сайт

У Агентства по защите депозитов Кыргызстана появится новый сайт. Об этом сообщил портал государственных услуг.

По его данным, учреждение объявило тендер на закупку услуг по разработке нового официального сайта. На это планируют потратить 80 тысяч сомов.

Основное назначение портала — развернутое предоставление информации о деятельности Агентства по защите депозитов, его истории, организации и событиях. Дизайн сайта должен быть «в меру строгим, светлым, функциональным и соответствующим логотипу». Портал должен иметь несколько версий — кыргызскую, русскую и английскую.

Потенциальный поставщик должен иметь опыт выполнения не менее двух аналогичных договоров/услуг на разработку веб-сайтов с государственными предприятиями.
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