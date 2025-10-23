Резервы Нацбанка Кыргызстана по золоту и валюте увеличены почти в 2,7 раза

До 182,4 миллиарда сомов выросли резервы Национального банка Кыргызстана по переоценке иностранной валюты и монетарного золота. Такие данные содержатся в отчете о финансовом положении регулятора за третий квартал 2025-го.

Отмечается, что это почти в три раза превышает показатель прошлого года, когда цифра составляла 68,4 миллиарда сомов.

Ранее сообщалось, что прибыль НБ КР за отчетный период составила 33,2 миллиарда сомов. Основной вклад в рост внесли переоценка золота и валютные операции. Капитал Нацбанка достиг 227,9 миллиарда сомов, а общие активы превысили 798 миллиардов. Объем наличных денег в обращении вырос на 55 миллиардов сомов и достиг 290 миллиардов.