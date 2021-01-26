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Экономика

Золотовалютных резервов Кыргызстана хватит на полгода импорта

Золотовалютные резервы Кыргызстана покрывают около шести месяцев будущего объема импорта товаров и услуг. Такие данные приводит Национальный банк страны.

По итогам 2020 года они составили $2,8 миллиарда. В декабре по сравнению с сентябрем, когда отмечен самый высокий уровень резервов, показатель снизился на $263,07 миллиона. За год они, наоборот, выросли на $384 миллиона.

Нацбанк использует резервы для сглаживания резких колебаний на валютном рынке. В прошлом году объем валютных интервенций по продаже иностранной валюты составил $518,5 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/181235/
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