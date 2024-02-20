Внесены изменения в Указ Президента

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О внесении изменения в Указ Президента Кыргызской Республики «О формировании и функционировании регионального резерва и муниципального резерва кадров» от 5 ноября 2021 года № 521».

В целях эффективной организации деятельности органов местного самоуправления, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

Внести в Указ Президента Кыргызской Республики «О формировании и функционировании регионального резерва и муниципального резерва кадров» от 5 ноября 2021 года № 521 следующее изменение:

в Положении о порядке проведения конкурса для включения кандидатов в муниципальный резерв кадров для назначения на должности мэров городов, их заместителей и глав айыл окмоту, его формирования и функционирования, утвержденном вышеназванным Указом:

— главу 2 дополнить пунктом 221 следующего содержания:

«221. Главы айыл окмоту, освобожденные от должности в связи с реорганизацией органа местного самоуправления, в рамках проведения административно-территориальной реформы в пилотном режиме в Кыргызской Республике, на время пилота включаются в муниципальный резерв кадров на должность главы айыл окмоту при соответствии квалификационным требованиям по заявлению без прохождения дополнительных конкурсных процедур.».