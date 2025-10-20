10:30
Экономика

По итогам жалоб из ГНС уволены 13 налоговиков

Государственная налоговая служба сообщает, что за девять месяцев 2025 года в центральный аппарат ГНС поступило 181 обращение физических и юридических лиц в отношении сотрудников ведомства.

Из них 64 обращения поступили от граждан и налогоплательщиков, 38 — от правоохранительных органов (ГКНБ, МВД, органы прокуратуры, РОВД и другие).

По состоянию на 1 октября 2025 года рассмотрено 162 обращения, 19 находятся на стадии рассмотрения.

Из числа рассмотренных: факты полностью подтвердились по 67 обращениям; частично подтвердились по 5 обращениям; не подтвердились по 90 обращениям.

Назначено 20 служебных расследований, из которых 17 завершено на отчетную дату.

По результатам рассмотрения обращений за нарушение служебной дисциплины и ненадлежащее исполнение должностных обязанностей к дисциплинарной ответственности привлечены 126 сотрудников органов Налоговой службы, в том числе: объявлено замечание — 51 сотруднику; выговор — 43; строгий выговор — 16; уволены — 13; понижены в должности — 3 сотрудника.

Кроме того, 3 жалобы содержали сведения о возможных коррупционных правонарушениях. Факты не подтвердились по двум жалобам, по одной — материалы направлены в ГКНБ Кыргызской Республики.

По результатам рассмотрения обращений, поступивших в территориальные налоговые органы, к дисциплинарной ответственности привлечены 4 сотрудника, которым объявлены замечания.

Также в течение девяти месяцев текущего года на основании заявлений, поступивших в центральный аппарат и территориальные налоговые органы, к ответственности привлечены 136 налогоплательщиков за нарушения налогового законодательства, в том числе за ведение деятельности без налоговой регистрации, неуплату налогов и страховых взносов, нарушение требований к применению ККМ, а также сдачу жилья в аренду без уплаты налогов.

Дополнительно 15 налогоплательщиков предупреждены, с тремя проведена разъяснительная работа по вопросам налогообложения.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/347731/
