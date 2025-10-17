11:50
Экономика

«Кыргыз темир жолу» направит 50 процентов прибыли на строительство новой ветки

Кабинет министров принял постановление, касающееся деятельности ГП «НК «Кыргыз темир жолу» при Министерстве транспорта и коммуникаций.

Согласно документу, до 2030-го компании разрешено направлять 50 процентов своей чистой прибыли, которая ранее подлежала перечислению в бюджет, на строительство железной дороги Балыкчи — Кочкор — Кара-Кече — Макмал, а также на собственное развитие.

Министерству финансов поручено учесть эти изменения при подготовке законопроекта о корректировке республиканского бюджета на 2025-2027 годы.

Кроме того, «Кыргыз темир жолу» обязано ежеквартально отчитываться перед Минтрансом и Государственным агентством по управлению госимуществом о целевом использовании направляемых средств.

Документ вступает в силу через десять дней.
