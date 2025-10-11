16:04
Двойные стандарты? Семь стран ЕС увеличили импорт энергоресурсов из России

Семь стран Европейского союза увеличили импорт энергоресурсов из России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на статистику независимого Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) в Хельсинки.

Франция, Бельгия, Нидерланды, Хорватия, Румыния, Португалия и Венгрия нарастили закупки российских энергоресурсов в стоимостном выражении по сравнению с 2024 годом.

Согласно данным, с января по август 2025-го общий импорт Евросоюза из РФ составил 11,4 миллиарда евро. Это на 21 процент меньше, в отличие от того же периода прошлого года.

При этом Франция увеличила закупки российских энергоресурсов на 40 процентов — до 2,2 миллиарда евро, Нидерланды — на 72 процента — до 498 миллионов евро.

В Бельгии рост составил 3 процента, в Хорватии — 55 процентов, в Румынии — 57 процентов и в Португалии — 167 процентов. В Венгрии стоимость импорта выросла на 11 процентов, причем на эту страну и Словакию приходится 5 миллиардов евро от общей суммы.

Власти Бельгии объяснили рост импорта отдельными санкциями ЕС, из-за чего сырье требуется сгружать в Бельгии, а не перегружать с судна на судно для дальнейшей транспортировки.
