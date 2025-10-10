В ГНС отказались от создания управления по борьбе с налоговыми преступлениями

В Налоговой службе КР отказались от создания управления по борьбе с налоговыми преступлениями. Об этом сообщили в ГНС.

Отмечается, что принято решение отозвать проект постановления кабмина о наделении отдельного подразделения ГНС статусом правоохранительного органа с функцией органа дознания.

Ранее стало известно, что ведомство инициировало изменения в некоторые решения правительства в сфере регулирования функций органов налоговой службы.

В справке-обосновании говорилось, что инициатива направлена на приведение деятельности налоговых органов в полное соответствие с Налоговым кодексом и действующим законодательством КР.

Предлагалось создать подразделение по борьбе с налоговыми преступлениями с функциями по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере налогообложения.

«Учитывая мнение общественности, полученное в ходе обсуждения, Государственная налоговая служба приняла решение отозвать данный проект», — говорится в сообщении.