09:45
USD 87.45
EUR 101.55
RUB 1.07
Экономика

В ГНС отказались от создания управления по борьбе с налоговыми преступлениями

В Налоговой службе КР отказались от создания управления по борьбе с налоговыми преступлениями. Об этом сообщили в ГНС.

Отмечается, что принято решение отозвать проект постановления кабмина о наделении отдельного подразделения ГНС статусом правоохранительного органа с функцией органа дознания.

Ранее стало известно, что ведомство инициировало изменения в некоторые решения правительства в сфере регулирования функций органов налоговой службы.

В справке-обосновании говорилось, что инициатива направлена на приведение деятельности налоговых органов в полное соответствие с Налоговым кодексом и действующим законодательством КР.

Предлагалось создать подразделение по борьбе с налоговыми преступлениями с функциями по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере налогообложения.

«Учитывая мнение общественности, полученное в ходе обсуждения, Государственная налоговая служба приняла решение отозвать данный проект», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/346626/
просмотров: 274
Версия для печати
Материалы по теме
Сотрудники Налоговой службы задержали незаконную партию препаратов
Фискальное ПО начали внедрять в отелях Бишкека, Оша и Джалал-Абада с 1 октября
Кабмин забрал себе налоги, таможню и контроль над алкоголем
ГНС ведет работу по переводу информационных систем на кыргызский язык
Глава Налоговой службы и депутат устроили перепалку в Жогорку Кенеше
Подпольный цех по производству опасной автохимии нашли в Джалал-Абаде
ГНС запускает пилотный проект фискального ПО для ресторанов
ГНС напоминает, как платить подоходный налог с продажи имущества
В Бишкеке налоговики выявили подпольный цех по производству водки
Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о том, как с умом раскрывать теневые схемы
Популярные новости
Российский рубль и&nbsp;тенге подорожали, евро подешевел. Курс валют на&nbsp;8&nbsp;октября Российский рубль и тенге подорожали, евро подешевел. Курс валют на 8 октября
В&nbsp;Кыргызстане количество разрешительных документов сокращено на&nbsp;45&nbsp;процентов В Кыргызстане количество разрешительных документов сокращено на 45 процентов
Доллар подорожал, евро и&nbsp;рубль заметно подешевели. Курс валют на&nbsp;7&nbsp;октября Доллар подорожал, евро и рубль заметно подешевели. Курс валют на 7 октября
Сом подорожал ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;6&nbsp;октября Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 6 октября
Бизнес
Simbank от&nbsp;Doscredobank запустил депозиты со&nbsp;ставками до&nbsp;15,5 процента Simbank от Doscredobank запустил депозиты со ставками до 15,5 процента
Тайны &laquo;ТАНСУ&raquo;: кто стоит за&nbsp;громким конфликтом и&nbsp;кто такой Закерья Тахиров? Тайны «ТАНСУ»: кто стоит за громким конфликтом и кто такой Закерья Тахиров?
&laquo;Элдик Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Принципам ответственного банковского дела ООН «Элдик Банк» присоединился к Принципам ответственного банковского дела ООН
Я&nbsp;не&nbsp;планировала ничего менять, но&nbsp;потом увидела его... Я не планировала ничего менять, но потом увидела его...
10 октября, пятница
09:24
Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме рубля. Курс на 10 октября Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме рубля. Ку...
09:22
Кредит $50 миллионов выделяет Саудовский фонд на строительство школ в КР
09:21
Кабмин ужесточил требования к страховым компаниям и брокерам
09:18
Роза Мамырбаева назначена заместителем управляющего делами президента КР
09:16
Об ответственности работодателей за неформальную занятость напомнили в Минтруда