Российский рубль и тенге подорожали, евро подешевел. Курс валют на 8 октября

Официальные курсы российского рубля и казахского тенге выросли, евро — снизился. Доллар и китайский юань стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,23 сома, продажа — 87,68 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,0192 сома (снижение на 0,01 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,18 сома, продажа — 102,14 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0592 сома (рост на 0,01 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,054 сома, продажа — 1,079 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1614 сома (рост на 0,75 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,139 сома, продажа — 0,1733 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2831 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,3 сома, продажа — 13 сомов.
-
Пятую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 1 октября. Всего он реализовал $38 миллионов.
-
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $416,6 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
-
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.