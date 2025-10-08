09:36
USD 87.45
EUR 102.02
RUB 1.06
Экономика

Российский рубль и тенге подорожали, евро подешевел. Курс валют на 8 октября

Фото из интернета. Российский рубль после быстрого падения взял паузу и стабилизировался

Официальные курсы российского рубля и казахского тенге выросли, евро — снизился. Доллар и китайский юань стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,23 сома, продажа — 87,68 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,0192 сома (снижение на 0,01 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,18 сома, продажа — 102,14 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0592 сома (рост на 0,01 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,054 сома, продажа — 1,079 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1614 сома (рост на 0,75 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,139 сома, продажа — 0,1733 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2831 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,3 сома, продажа — 13 сомов.

  • Пятую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 1 октября. Всего он реализовал $38 миллионов.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $416,6 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/346378/
