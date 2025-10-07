Руководство Кумтора ознакомилось с ходом работ на Тоголоке и Джангарте

Члены Совета директоров и Правления ЗАО «Кумтор Голд Компани», руководство «Кумтор Оперейтинг Компани» ознакомились с ходом работ, проводимых в рамках проектов Тоголок и Джангарт.

Как сообщили в компании, руководство осмотрело ход строительства перевалочного пункта в селе Ак-Шыйрак, состояние дорог, ведущих к золоторудному месторождению Тоголок, строящийся через реку Кайчы мост. Также они заслушали информацию о ходе геофизических инженерных изысканий на территории, где будут возведены золотоизвлекательная фабрика и рабочий лагерь.

Что касается площади Джангарт, на объекте согласно утвержденному плану проводятся буровые работы, во временном рабочем лагере установлены модульные дома и созданы комфортные условия для геологов.

«Основные работы начались. Необходимая техника постепенно завозится. Мы стремимся создать достойные условия для наших сотрудников. Все задачи, поставленные руководством, мы должны выполнить своевременно и в полном объеме», — сказал член правления Бакытбек Майлиев.

Он отметил, что работы по проектам Тоголок и Джангарт будут активно продолжены.