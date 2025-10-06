Ввоз и продажу мелкого угля запретили в Бишкеке и Чуйской области

Кабинет министров Кыргызстана запретил ввоз и продажу мелкого угля («отсева») в Бишкеке и Чуйской области. Об этом сообщило Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По его данным, кабинет министров принял постановление № 639 от 6 октября 2025 года «О некоторых мерах по охране атмосферного воздуха». Решение направлено на защиту окружающей среды и улучшение качества воздуха в столичном регионе.

Согласно документу, на территории Бишкека и Чуйской области установлен запрет на ввоз, продажу, хранение и использование россыпного угля фракцией 0–13 миллиметров. Исключение сделали только для поставок на теплоснабжающие предприятия.

Россыпной уголь фракции 0–13 миллиметров (так называемый «отсев») представляет собой мелкие частицы. Он отличается низкой эффективностью при бытовом использовании, но при этом образует большое количество угольной пыли и способствует дополнительному загрязнению воздуха.

Для исполнения постановления государственным органам поручили:

обеспечить строгий контроль за соблюдением установленных ограничений;

организовать достаточное количество пунктов реализации разрешенных к использованию видов угля;

провести разъяснительную работу среди населения об экологическом значении принимаемых мер;