Экономика

Ввоз и продажу мелкого угля запретили в Бишкеке и Чуйской области

Кабинет министров Кыргызстана запретил ввоз и продажу мелкого угля («отсева») в Бишкеке и Чуйской области. Об этом сообщило Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По его данным, кабинет министров принял постановление № 639 от 6 октября 2025 года «О некоторых мерах по охране атмосферного воздуха». Решение направлено на защиту окружающей среды и улучшение качества воздуха в столичном регионе.

Согласно документу, на территории Бишкека и Чуйской области установлен запрет на ввоз, продажу, хранение и использование россыпного угля фракцией 0–13 миллиметров. Исключение сделали только для поставок на теплоснабжающие предприятия.

  • Россыпной уголь фракции 0–13 миллиметров (так называемый «отсев») представляет собой мелкие частицы. Он отличается низкой эффективностью при бытовом использовании, но при этом образует большое количество угольной пыли и способствует дополнительному загрязнению воздуха.

Для исполнения постановления государственным органам поручили:

  • обеспечить строгий контроль за соблюдением установленных ограничений;

  • организовать достаточное количество пунктов реализации разрешенных к использованию видов угля;

  • провести разъяснительную работу среди населения об экологическом значении принимаемых мер;

  • Службе антимонопольного регулирования поручили проводить мониторинг цен на уголь, чтобы предотвратить необоснованный рост его стоимости.
