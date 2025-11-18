10:36
USD 87.45
EUR 101.48
RUB 1.08
Экономика

Китай с 1 января 2026 года вводит жесткие ограничения на экспорт новых автомашин

Китай вводит жесткие ограничения на экспорт новых автомобилей, которые вывозились за рубеж под видом подержанных.  

Отмечается, что Министерство торговли совместно с Министерством промышленности и Главным таможенным управлением КНР с 1 января 2026 года вводят дополнительные ограничения на экспорт автомобилей из страны. Это следует из документа, опубликованного на официальном сайте Минторга КНР.

Для вывоза машин, с момента регистрации которых в Китае прошло менее 180 дней, экспортер будет должен предоставить на таможне письмо от производителя машины, с указанием страны, в которую будет поставлено авто, а также информацию о наличии в этой стране «торговых точек, предоставляющих послепродажное обслуживание». В противном случае ему не выдадут экспортную лицензию, разрешающую вывоз машины за пределы Китая. 

Меры направлены на «дальнейшую стандартизацию порядка конкуренции в автомобильной промышленности и содействия здоровому и упорядоченному развитию экспорта подержанных автомобилей», говорится в документе.

Реформа также направлена на борьбу со схемами, когда автомобили с нулевым пробегом регистрировались как подержанные для их последующего экспорта. По данным Ассоциации автомобильных дилеров Китая, в прошлом году почти 13 процентов машин на вторичном рынке имели дату регистрации менее трех месяцев и пробег до 50 километров.

Эксперты прогнозируют, что новые правила ударят по мелким и средним импортерам, которые работали через схему с «нулевым пробегом». Это приведет к росту цен на 5–15 процентов и увеличению сроков поставок на 2–3 месяца.  
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/351265/
просмотров: 495
Версия для печати
Материалы по теме
Глава МИД Китая Ван И посетит Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан
До 4 тысяч автовозов из Кыргызстана и Казахстана застряли на российской границе
Эдиль Байсалов заявил о попытках нагнетания антикитайских настроений
В Британии криптокоролеву из Китая приговорили к почти 12 годам тюрьмы
В Китае спустя несколько месяцев после открытия обрушился автомобильный мост
В Китае одинокие матери придумали новый формат партнерства — друг с другом
Врачи из Национального госпиталя обучаются эндоскопической хирургии в Китае
КР и Китай намерены сотрудничать в производстве семян лекарственных растений
Робота IRON с синтетическими мышцами и кожей показали в Китае
Китай отказался почти от половины импорта нефти из России из-за санкций США
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане вводят отдельный таможенный режим для товаров интернет-торговли В Кыргызстане вводят отдельный таможенный режим для товаров интернет-торговли
Продукты дорожают, тарифы растут. На&nbsp;что цены в&nbsp;Кыргызстане выросли больше всего Продукты дорожают, тарифы растут. На что цены в Кыргызстане выросли больше всего
Торговый оборот Кыргызстана сократился на&nbsp;$1&nbsp;миллиард из-за падения экспорта Торговый оборот Кыргызстана сократился на $1 миллиард из-за падения экспорта
Ослабление сома продолжается, стабилен только доллар. Курс валют на&nbsp;17&nbsp;ноября Ослабление сома продолжается, стабилен только доллар. Курс валют на 17 ноября
Бизнес
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банк&raquo; Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банк»
Оформляйте страховку для путешествий онлайн в&nbsp;&laquo;BAKAI Страхование&raquo; Оформляйте страховку для путешествий онлайн в «BAKAI Страхование»
&laquo;Банк Компаньон&raquo; завершил смену акционеров и&nbsp;начинает новую фазу роста «Банк Компаньон» завершил смену акционеров и начинает новую фазу роста
Официальное обращение &laquo;Чайна Петроль Компани &laquo;Джунда&raquo; Официальное обращение «Чайна Петроль Компани «Джунда»
18 ноября, вторник
10:34
Глава МИД Китая Ван И посетит Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан Глава МИД Китая Ван И посетит Кыргызстан, Узбекистан и ...
10:33
В Бишкеке пройдет форум по управлению интернетом (KIGF 2025)
10:28
Президент расширил перечень статей, за которые предусмотрена конфискация
10:21
«Балхаш». В Казахстане определились с названием первой атомной электростанции
10:14
ГКНБ предупредил бизнесменов о недопустимости завышения цен на мясо