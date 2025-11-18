Китай с 1 января 2026 года вводит жесткие ограничения на экспорт новых автомашин

Китай вводит жесткие ограничения на экспорт новых автомобилей, которые вывозились за рубеж под видом подержанных.

Отмечается, что Министерство торговли совместно с Министерством промышленности и Главным таможенным управлением КНР с 1 января 2026 года вводят дополнительные ограничения на экспорт автомобилей из страны. Это следует из документа, опубликованного на официальном сайте Минторга КНР.

Для вывоза машин, с момента регистрации которых в Китае прошло менее 180 дней, экспортер будет должен предоставить на таможне письмо от производителя машины, с указанием страны, в которую будет поставлено авто, а также информацию о наличии в этой стране «торговых точек, предоставляющих послепродажное обслуживание». В противном случае ему не выдадут экспортную лицензию, разрешающую вывоз машины за пределы Китая.

Меры направлены на «дальнейшую стандартизацию порядка конкуренции в автомобильной промышленности и содействия здоровому и упорядоченному развитию экспорта подержанных автомобилей», говорится в документе.

Реформа также направлена на борьбу со схемами, когда автомобили с нулевым пробегом регистрировались как подержанные для их последующего экспорта. По данным Ассоциации автомобильных дилеров Китая, в прошлом году почти 13 процентов машин на вторичном рынке имели дату регистрации менее трех месяцев и пробег до 50 километров.

Эксперты прогнозируют, что новые правила ударят по мелким и средним импортерам, которые работали через схему с «нулевым пробегом». Это приведет к росту цен на 5–15 процентов и увеличению сроков поставок на 2–3 месяца.