В Минске пройдет выставка «Иннопром» с участием глав правительств стран ЕАЭС

В столице Беларуси открывается международная выставка «Иннопром» с участием глав правительств стран Евразийского экономического союза. Мероприятие пройдет в Минске на территории Международного выставочного центра Belexpo с 29 сентября по 1 октября.

Как сообщают организаторы, выставка обещает стать одной из самых насыщенных и технологически значимых в Республике Беларусь, отражая ключевые тренды и направления сотрудничества с Россией.

Здесь также будут представлены национальные стенды Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Организаторы подчеркивают, что мероприятие соберет широкий круг представителей промышленности и инноваций.

Ожидается, что в пленарной сессии выставки примут участие главы правительств России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Участники обсудят такие темы, как «Комплексная цифровизация производства: эффективные экосистемы для ведущих отраслей», «Финансы и промышленность: цифровые технологии для бизнеса в странах ЕАЭС», «Гибкий экспорт для успешного международного бизнеса», «Перспективы развития научно-технического сотрудничества в рамках ЕАЭС».