Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс валют на 29 сентября

Официальные курсы евро, российского рубля, казахского тенге и китайского юаня снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,2 сома, продажа — 87,62 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,1503 сома (снижение на 0,52 процента). Наибольшее падение за последнюю неделю.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,68 сома, продажа — 102,67 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0434 сома (снижение на 0,07 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,039 сома, продажа — 1,061 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1607 сома (падение на 0,5 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1432 сома, продажа — 0,1685 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,259 сома (снижение на 0,14 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 12,9 сома.
Четвертую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 15 сентября. Всего он реализовал $81,5 миллиона.
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $378,6 миллиона.
В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.