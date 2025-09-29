09:58
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Экономика

Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс валют на 29 сентября

Фото из интернета. Российский рубль после непродолжительного роста вернулся к нисходящему тренду

Официальные курсы евро, российского рубля, казахского тенге и китайского юаня снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,2 сома, продажа — 87,62 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,1503 сома (снижение на 0,52 процента). Наибольшее падение за последнюю неделю.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,68 сома, продажа — 102,67 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0434 сома (снижение на 0,07 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,039 сома, продажа — 1,061 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1607 сома (падение на 0,5 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1432 сома, продажа — 0,1685 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,259 сома (снижение на 0,14 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 12,9 сома.

  • Четвертую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 15 сентября. Всего он реализовал $81,5 миллиона.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $378,6 миллиона.

  • В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/345200/
просмотров: 353
