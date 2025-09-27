Установленный на этот год лимит беспошлинного ввоза электромобилей в Кыргызстан полностью исчерпан. Об этом сообщает Таможенная служба.

По ее данным, в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от 27 ноября 2009-го ежегодные количественные ограничения составляли:

в 2022 году — 5 тысяч единиц;

в 2023 году — 10 тысяч единиц;

в 2024 году — 10 тысяч единиц;

в 2025 году — 10 тысяч единиц.

По состоянию на 25 сентября лимит размером 10 тысяч машин, предусмотренный на этот год, исчерпан полностью.

Дальнейший ввоз электромобилей в КР будет возможен только с уплатой ввозной таможенной пошлины в размере 15 процентов от их таможенной стоимости, проинформировали в ведомстве.