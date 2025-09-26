Евро, российский рубль и юань подешевели к сому. Курс валют на 26 сентября

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня снизились, казахского тенге — вырос. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,22 сома, продажа — 87,64 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,6882 сома (снижение на 0,25 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,61 сома, продажа — 102,59 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0441 сома (снижение на 0,25 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,034 сома, продажа — 1,063 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1615 сома (рост на 0,31 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1401 сома, продажа — 0,1723 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2758 сома (снижение на 0,04 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,5 сома, продажа — 13 сомов.
Четвертую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 15 сентября. Всего он реализовал $81,5 миллиона.
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $378,6 миллиона.
В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.