Стратегические здания госорганов потеряют свой статус при переезде

Кабинет министров утвердил изменения в постановление от «Об утверждении перечня стратегических объектов». Новые поправки связаны с уточнением статуса административных зданий и сооружений государственных органов.
Согласно обновлениям, если центральный аппарат государственного органа покидает административное здание или сооружение, то этот объект теряет статус стратегического. Аналогичное правило теперь распространяется на важные и значимые объекты, связанные с управлением государством.
Решение принято в рамках выполнения указа президента и решения Совета безопасности страны. Постановление опубликовано и вступит в силу через десять дней.
Это изменение направлено на актуализацию списка стратегических объектов и повышение эффективности управления.