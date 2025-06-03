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Власть

Стратегические здания госорганов потеряют свой статус при переезде

Кабинет министров утвердил изменения в постановление от «Об утверждении перечня стратегических объектов». Новые поправки связаны с уточнением статуса административных зданий и сооружений государственных органов.

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Согласно обновлениям, если центральный аппарат государственного органа покидает административное здание или сооружение, то этот объект теряет статус стратегического. Аналогичное правило теперь распространяется на важные и значимые объекты, связанные с управлением государством.

Решение принято в рамках выполнения указа президента и решения Совета безопасности страны. Постановление опубликовано и вступит в силу через десять дней.

Это изменение направлено на актуализацию списка стратегических объектов и повышение эффективности управления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331329/
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