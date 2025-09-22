Почему Кыргызстан не покупает ГСМ у Казахстана, где они дешевле: ответ чиновника

Директор Службы антимонопольного регулирования Женалы Орозбаев объяснил, почему Кыргызстан не закупает горюче-смазочные материалы в Казахстане, где цены ниже. Об этом он рассказал в эфире «Биринчи радио».

По словам Женалы Орозбаева, Россия поставляет в КР около 1,2 миллиона тонн топлива в год. Если литр бензина Аи-92 стоит у нас 70 сомов, то в РК цена составляет примерно 40 сомов.

Чиновника спросили, почему Кыргызстан закупает ГСМ у РФ, если цены в Казахстане ниже.

Он ответил, что населению РК ГСМ продают по заниженной стоимости за счет компенсаций из бюджета. При этом экспортная цена для других покупателей существенно выше.

«Если КР заключит соглашение с Казахстаном на импорт ГСМ, цена для нашей страны превысит стоимость топлива из России, что экономически невыгодно. Никто не ограничивает Кыргызстан в покупке топлива у РК, но на данный момент этот вариант нецелесообразен с экономической точки зрения», — сказал Женалы Орозбаев.