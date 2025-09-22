09:27
USD 87.45
EUR 102.85
RUB 1.05
Экономика

Скоро зима. Антимонопольная служба не исключает повышения цен на уголь

В Кыргызстане не исключают повышения цен на уголь накануне предстоящего отопительного сезона. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор Службы антимонопольного регулирования Женалы Орозбаев.

По его словам, твердое топливо приобретает особую важность в преддверии холодов.

из архива
Фото из архива

«Если посредники покупают уголь у добывающей компании по цене около 2 тысяч 600 сомов за тонну, то следует учитывать, что к этой сумме добавляются оплата транспортировки, это примерно 2 тысячи 300 сомов, плюс закладываемая прибыль посредников. В итоге максимальная стоимость 1 тонны отсортированного угля составит около 6 тысяч сомов», — сказал Женалы Орозбаев.

Читайте по теме
Скоро зима. В мэрии Бишкека рассказали, как идет закупка угля для ТЭЦ

Он также добавил, что при этом на формирование цен на твердое топливо могут повлиять другие участники рынка.

Отметим, что в КР при подготовке к отопительному сезону действует государственное регулирование цен на уголь.

Глава профильного ведомства напомнил, что они не устанавливают стоимость угля. При этом он допускает увеличение цены твердого топлива по сравнению с прошлогодней.

Женалы Орозбаев заверил, что посредникам не позволят завышать стоимость угля или спекулировать в этом вопросе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/344295/
просмотров: 268
Версия для печати
Материалы по теме
ГП «Кыргызкомур» намерено увеличить количество топливных баз в Чуйской области
Поставка угля на ТЭЦ и в бюджетные учреждения идет по графику — «Кыргызкомур»
Мелкий уголь отпускать населению не будут — «Кыргызкомур»
В Бишкеке выдают компенсации на покупку угля. 945 семей уже получили выплаты
На покупку угля для нужд города Ош потратят более 72 миллионов сомов
Мэр Бишкека провел выездное совещание на угольном месторождении Агулук
Запрет на вывоз угля ударил по экспортерам из южных районов Кыргызстана
В Кыргызстане определили цены на уголь для ТЭЦ Бишкека и других предприятий
Кабмин уточнил условия работы с инвесторами по добыче угля для обеспечения ТЭЦ
В Кыргызстане введен временный запрет на вывоз угля
Популярные новости
Фермерам бесплатно предоставляют племенной материал элитных пород КРС Фермерам бесплатно предоставляют племенной материал элитных пород КРС
Сом укрепился к&nbsp;рублю и&nbsp;тенге, доллар подорожал. Курс валют на&nbsp;18&nbsp;сентября Сом укрепился к рублю и тенге, доллар подорожал. Курс валют на 18 сентября
В&nbsp;Кыргызстане изменят мораторий по&nbsp;пользование некоторыми видами растений В Кыргызстане изменят мораторий по пользование некоторыми видами растений
Сом подорожал относительно основных валют, кроме доллара. Курс на&nbsp;19&nbsp;сентября Сом подорожал относительно основных валют, кроме доллара. Курс на 19 сентября
Бизнес
Акция MBANK набирает обороты: скидки по&nbsp;всей стране до&nbsp;15&nbsp;процентов Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
Подписка &laquo;Яндекс Плюс&raquo; для держателей карт &laquo;Элкарт+&raquo; Подписка «Яндекс Плюс» для держателей карт «Элкарт+»
ZALKAR ENGINEERING: Строим не&nbsp;просто дома, а&nbsp;ваше будущее ZALKAR ENGINEERING: Строим не просто дома, а ваше будущее
&laquo;Банк Компаньон&raquo; представил премиальную карту Kompanion Prime «Банк Компаньон» представил премиальную карту Kompanion Prime
22 сентября, понедельник
09:25
Рубль снова дешевеет, доллара стабилизировался. Курс на 22 сентября Рубль снова дешевеет, доллара стабилизировался. Курс на...
09:04
Для строительства пункта приема сахарной свеклы трансформируют землю в Ак-Кудуке
08:46
Скоро зима. Антимонопольная служба не исключает повышения цен на уголь
08:28
ОАО «Айдан Фарма» внесено в программу приватизации государственного имущества
08:15
Почему Кыргызстан не покупает ГСМ у Казахстана, где они дешевле: ответ чиновника
21 сентября, воскресенье
23:27
Чемпионат мира по борьбе. Кыргызстанец Асан Жанышов завоевал бронзу