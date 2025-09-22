Скоро зима. Антимонопольная служба не исключает повышения цен на уголь

В Кыргызстане не исключают повышения цен на уголь накануне предстоящего отопительного сезона. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор Службы антимонопольного регулирования Женалы Орозбаев.

По его словам, твердое топливо приобретает особую важность в преддверии холодов.

«Если посредники покупают уголь у добывающей компании по цене около 2 тысяч 600 сомов за тонну, то следует учитывать, что к этой сумме добавляются оплата транспортировки, это примерно 2 тысячи 300 сомов, плюс закладываемая прибыль посредников. В итоге максимальная стоимость 1 тонны отсортированного угля составит около 6 тысяч сомов», — сказал Женалы Орозбаев.

Он также добавил, что при этом на формирование цен на твердое топливо могут повлиять другие участники рынка.

Отметим, что в КР при подготовке к отопительному сезону действует государственное регулирование цен на уголь.

Глава профильного ведомства напомнил, что они не устанавливают стоимость угля. При этом он допускает увеличение цены твердого топлива по сравнению с прошлогодней.

Женалы Орозбаев заверил, что посредникам не позволят завышать стоимость угля или спекулировать в этом вопросе.