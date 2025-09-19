Сом подорожал относительно основных валют, кроме доллара. Курс на 19 сентября

Официальные курсы евро, российского рубля, казахского тенге и китайского юаня снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,23 сома, продажа — 87,67 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 103,4402 сома (снижение на 0,17 процента). Коррекция после вчерашней рекордной цены за год.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,33 сома, продажа — 103,33 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0489 сома (снижение на 0,58 процента). Общий тренд: с начала сентября рубль подешевел к сому на 7,5 процента.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,04 сома, продажа — 1,07 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1615 сома (снижение на 0,06 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1383 сома, продажа — 0,173 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,3059 сома (снижение на 0,005 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,05 сома, продажа — 12,95 сома.
-
Четвертую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 15 сентября. Всего он реализовал $81,5 миллиона.
-
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $378,6 миллиона.
-
В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023-м он продал на валютном рынке $655,72 миллиона.