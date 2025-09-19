09:55
USD 87.45
EUR 103.44
RUB 1.05
Экономика

Сом подорожал относительно основных валют, кроме доллара. Курс на 19 сентября

Фото из интернета. После быстрого роста российский рубль продолжает дешеветь

Официальные курсы евро, российского рубля, казахского тенге и китайского юаня снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,23 сома, продажа — 87,67 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 103,4402 сома (снижение на 0,17 процента). Коррекция после вчерашней рекордной цены за год.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,33 сома, продажа — 103,33 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0489 сома (снижение на 0,58 процента). Общий тренд: с начала сентября рубль подешевел к сому на 7,5 процента.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,04 сома, продажа — 1,07 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1615 сома (снижение на 0,06 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1383 сома, продажа — 0,173 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,3059 сома (снижение на 0,005 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,05 сома, продажа — 12,95 сома.

  • Четвертую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 15 сентября. Всего он реализовал $81,5 миллиона.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $378,6 миллиона.

  • В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м он продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
