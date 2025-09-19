ЕС в первом квартале года импортировал из РФ товары на 8,7 миллиарда евро

Евросоюз в первом квартале года импортировал из России товары на 8,7 миллиарда евро, пишет DW.

Сумму подсчитал Институт немецкой экономики в Кельне (IW). До полномасштабного вторжения РФ в Украину, в первом квартале 2021-го, импорт составил 30,6 миллиарда евро, а за аналогичный период 2022 года — 63 миллиарда евро из-за резкого подорожания нефти и газа.

Теперь большинство стран ЕС отказались от закупок сырья из России (исключение — Венгрия и Словакия, а также Франция и Испания), но газ и нефть все еще в топ-5 импортируемых позиций.

По данным IW, Европейский союз в первом квартале импортировал газа на 4,4 миллиарда евро. Это вдвое меньше, чем за тот же период 2021-го. Импорт нефти сократился на 93 процента, до 1,4 миллиарда евро.

Российских удобрений, которые не попали под санкции, ЕС импортирует примерно столько же, сколько до полномасштабной войны — в первом квартале 2025 года — примерно на 550 миллионов евро.

Чугуна и стали куплено на 726 миллионов евро, в основном его импортировали Италия, Бельгия и Чехия. Никеля Евросоюз в первом квартале купил на 261 миллион евро.

Экспорт из ЕС в Россию в первом квартале составил 7,9 миллиарда евро, это в основном техника и фармацевтическая продукция (для сравнения, за тот же период в 2021-м было 21,3 миллиарда евро).