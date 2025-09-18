13:04
USD 87.45
EUR 103.62
RUB 1.06
Экономика

Новый облик фермера-агрария намерены создать в Кыргызстане: версия Минсельхоза

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности приступило к разработке идеи, отражающей новый облик кыргызстанского фермера-агрария. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, через эту инициативу Минсельхоз «стремится показать, что современный фермер сегодня — это уже не просто человек, обрабатывающий землю в сельской местности, а полноценный бизнесмен в агробизнесе, который комплексно подходит к своей деятельности, мыслит по-новому и использует современные методы».

«Современный кыргызский агробизнесмен — это предприниматель, который организует и развивает сельскохозяйственное производство с использованием современных методов, технологий и бизнес-подходов, с целью эффективного использования ресурсов и устойчивого развития. Проще говоря, это человек, который рассматривает сельское хозяйство как бизнес — прибыльный, инновационный, экологически устойчивый и ориентированный не только на внутренний но и на внешние рынки», — поясняет пресс-служба.

Особенности современного агробизнесмена по версии Минсельхоза:

  • использует технологии — автоматизированные системы орошения, дроны, современная техника, агроаналитика и другое.
  • принимает решения на основе знаний — обладает пониманием в области агрономии, финансов, маркетинга, логистики.
  • ориентирован на рынок — производит в соответствии с потребностями клиентов.
  • думает об экспорте — стремится выйти на внешние рынки.
  • производит безопасные и качественные продукты — стремится к выпуску экологически чистой продукции с заботой о здоровье людей.
  • работает с профессиональной командой — не действует в одиночку, а создает команду специалистов и выстраивает систему управления.

Современный кыргызский агробизнесмен — это человек, который выращивает новые сорта фруктов, сушит или перерабатывает их и экспортирует. Это фермер, который построил новые теплицы и выращивает овощи круглый год. Это также предприниматель, который применяет системы животноводства или орошения на основе искусственного интеллекта, добавили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/343961/
просмотров: 294
Версия для печати
Материалы по теме
Чемпион-фермер по выращиванию вишни проживает в Джети-Огузском районе
В ЖК просят Соцфонд разработать отдельную пенсионную политику для фермеров
Фермерам Кыргызстана посоветовали выращивать ферулу
Работа в Аmazon и бизнес на Иссык-Куле. История девушки с инвалидностью
Популярные новости
Рубль после падения начал быстро дорожать. Курс валют на&nbsp;16&nbsp;сентября Рубль после падения начал быстро дорожать. Курс валют на 16 сентября
Продукты продолжают дорожать. На&nbsp;что в&nbsp;Кыргызстане заметнее всего выросли цены Продукты продолжают дорожать. На что в Кыргызстане заметнее всего выросли цены
Кумтор: как распределялись доходы от&nbsp;золота при шести президентах Кумтор: как распределялись доходы от золота при шести президентах
Средняя зарплата в&nbsp;Кыргызстане вырастет до&nbsp;62&nbsp;тысяч сомов, прогнозирует Минфин Средняя зарплата в Кыргызстане вырастет до 62 тысяч сомов, прогнозирует Минфин
Бизнес
Оформи виртуальные карты Visa и&nbsp;Mastercard в&nbsp;приложении Eldik Оформи виртуальные карты Visa и Mastercard в приложении Eldik
Хотите VIP-номер в&nbsp;подарок? Подключайте тариф из&nbsp;линейки &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; Хотите VIP-номер в подарок? Подключайте тариф из линейки «Переходи на О! Комбо»
Кешбэк 100 процентов за&nbsp;каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада Кешбэк 100 процентов за каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада
Как накопить на&nbsp;образование и&nbsp;будущее детей вместе с&nbsp;детским депозитом от&nbsp;MBANK Как накопить на образование и будущее детей вместе с детским депозитом от MBANK
18 сентября, четверг
13:00
Функции бизнес-омбудсмена возложены на Торгово-промышленную палату Функции бизнес-омбудсмена возложены на Торгово-промышле...
12:58
В России суд признал слово «овца» оскорблением
12:55
Судебные исполнители заблокировали здание Алмазбека Атамбаева «Форум» в Бишкеке
12:53
Факт незаконного содержания редких животных выявили в Кеминском районе
12:46
Фермерам бесплатно предоставляют племенной материал элитных пород КРС