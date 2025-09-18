Новый облик фермера-агрария намерены создать в Кыргызстане: версия Минсельхоза

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности приступило к разработке идеи, отражающей новый облик кыргызстанского фермера-агрария. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, через эту инициативу Минсельхоз «стремится показать, что современный фермер сегодня — это уже не просто человек, обрабатывающий землю в сельской местности, а полноценный бизнесмен в агробизнесе, который комплексно подходит к своей деятельности, мыслит по-новому и использует современные методы».

«Современный кыргызский агробизнесмен — это предприниматель, который организует и развивает сельскохозяйственное производство с использованием современных методов, технологий и бизнес-подходов, с целью эффективного использования ресурсов и устойчивого развития. Проще говоря, это человек, который рассматривает сельское хозяйство как бизнес — прибыльный, инновационный, экологически устойчивый и ориентированный не только на внутренний но и на внешние рынки», — поясняет пресс-служба.

Особенности современного агробизнесмена по версии Минсельхоза:

использует технологии — автоматизированные системы орошения, дроны, современная техника, агроаналитика и другое.

принимает решения на основе знаний — обладает пониманием в области агрономии, финансов, маркетинга, логистики.

ориентирован на рынок — производит в соответствии с потребностями клиентов.

думает об экспорте — стремится выйти на внешние рынки.

производит безопасные и качественные продукты — стремится к выпуску экологически чистой продукции с заботой о здоровье людей.

работает с профессиональной командой — не действует в одиночку, а создает команду специалистов и выстраивает систему управления.

Современный кыргызский агробизнесмен — это человек, который выращивает новые сорта фруктов, сушит или перерабатывает их и экспортирует. Это фермер, который построил новые теплицы и выращивает овощи круглый год. Это также предприниматель, который применяет системы животноводства или орошения на основе искусственного интеллекта, добавили в ведомстве.