Фильм о женщине-фермере из Кыргызстана получил премию кинофестиваля «Агрофильм»

Документальный короткометражный фильм «Скала» режиссера Алтынай Адамалиевой получил на международном кинофестивале «Агрофильм» 2025 года премию «Осирис», присуждаемую Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

Семнадцатиминутный фильм рассказывает о жизни женщины-фермера. Замира — специалист с тремя высшими образованиями, которая оставила городскую жизнь, чтобы пасти яков в деревне, загоняя их на заснеженные склоны высотой до 3 тысяч 500 метров. Она также занимается приготовлением еды и ремонтирует сломанную сельскохозяйственную технику, говорится в релизе ФАО.

Скотоводство — преимущественно мужское занятие, поэтому Замира еще более уникальна.

В фильме она рассказывает о том, как ей нравится верховая езда, являющаяся важной частью работы скотовода, а также «ощущение ветра в лицо». Скотоводство остается важной частью сельской жизни в Кыргызстане и во всей Центральной Азии. Девяносто процентов мирового поголовья яков выращивается здесь, обеспечивая доходы и будущее для многих.

В следующем году мир будет чествовать таких людей, как Замира, поскольку 2026 год объявлен Международным годом женщин-фермеров и Международным годом пастбищных земель и пастбищных животноводов.