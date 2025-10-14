21:51
Общество

В Кыргызстане сформируют реестр фермеров

Процесс оцифровки фермеров запустили в Кыргызстане. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила замминистра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Асель Кененбаева.

По ее словам, идет разработка «личного кабинета» фермера, до конца года он будет запущен, и фермеры смогут получать услуги онлайн.

«Но просто так в пустой личный кабинет фермеры не захотят заходить, поэтому сейчас идет процесс оцифровки. Будем формировать реестр, куда все наши структуры будут вносить данные о фермерах, с которыми они контактируют — в части растениеводства, животноводства, выдачи земельных ресурсов. Все активы фермеров (по землям, животным, тракторам и так далее) тоже будут оцифрованы. Только когда все это оцифруем, параллельно будем запускать «личный кабинет», чтобы граждане могли проверить — все ли данные оцифрованы, все ли их активы учтены, чтобы уже могли подавать заявки на получение услуг», — сказала Асель Кененбаева.

Она добавила, что также идет работа над интерактивной картой. С ее помощью сельхозпроизводители смогут получить данные, к примеру, по пунктам искусственного осеменения, по спецтехнике в конкретном районе и так далее.

«Мы понимаем, что не все сразу смогут работать в мобильных приложениях и на порталах, поэтому будут задействованы и центры обслуживания фермеров. Они помогут в процессе перехода на цифровые платформы. Мы не будем пока исключать физическое общение фермеров с нашими районными управлениями. Активно работаем над тем, чтобы наши сотрудники на местах были обучены и имели цифровые навыки на высоком уровне», — отметила замминистра.
