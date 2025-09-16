Минэнерго получило от Минфина пакет акций НЭСК на 11,38 миллиарда сомов

Министерство финансов передало Министерству энергетики 6,87 миллиарда простых именных акций ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана». Общая номинальная стоимость составляет 11,38 миллиарда сомов. Соответствующее постановление за №661 от 28 ноября 2022 было принято правительством, сообщается в газете «Эркин-Тоо».

Сделка проведена на основании этого документа.

В пакет вошли 6 миллиардов 42 миллиона 639 тысяч 173 акции типа KG 0110175013 номиналом 1,6549 сома каждая, а также 833 миллиона 752 тысячи 407 акций типа KG 0111175012 номиналом 1,6549 сома каждая.

Общий объем переданных бумаг составил 6 миллиардов 876 миллионов 391 тысяча 580 простых акций.

Напомним, в декабре 2024 года Минфин увеличил объем пакета в ОАО «НЭСК». До изменения доля в уставном капитале Минфина составляла 7 миллиардов 123 миллиона 539 тысяч 266 экземпляров простых именных акций (33,33 процента). Ее стоимость оценивалась в 11 миллиардов 788 миллионов 788 тысяч сомов.

А решением акционеров ОАО уставный капитал НЭСК был увеличен на 37 миллиардов сомов.

Планируется, что в целом уставный капитал НЭСК достигнет 72 миллиардов 930 миллионов сомов.