15:28
USD 87.45
EUR 102.64
RUB 1.04
Экономика

Минэнерго получило от Минфина пакет акций НЭСК на 11,38 миллиарда сомов

Министерство финансов передало Министерству энергетики 6,87 миллиарда простых именных акций ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана». Общая номинальная стоимость составляет 11,38 миллиарда сомов. Соответствующее постановление за №661 от 28 ноября 2022 было принято правительством, сообщается в газете «Эркин-Тоо».

Сделка проведена на основании этого документа.

В пакет вошли 6 миллиардов 42 миллиона 639 тысяч 173 акции типа KG 0110175013 номиналом 1,6549 сома каждая, а также 833 миллиона 752 тысячи 407 акций типа KG 0111175012 номиналом 1,6549 сома каждая.

Общий объем переданных бумаг составил 6 миллиардов 876 миллионов 391 тысяча 580 простых акций.

Напомним, в декабре 2024 года Минфин увеличил объем пакета в ОАО «НЭСК». До изменения доля в уставном капитале Минфина составляла 7 миллиардов 123 миллиона 539 тысяч 266 экземпляров простых именных акций (33,33 процента). Ее стоимость оценивалась в 11 миллиардов 788 миллионов 788 тысяч сомов.

А решением акционеров ОАО уставный капитал НЭСК был увеличен на 37 миллиардов сомов.

Планируется, что в целом уставный капитал НЭСК достигнет 72 миллиардов 930 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/343712/
просмотров: 152
Версия для печати
Материалы по теме
Замглавы Национальной электрической сети Кыргызстана назначен Искендер Адиев
Ильгиз Сыдыгалиев возглавил Национальную электрическую сеть Кыргызстана
На крыше Баткенского ОАО «НЭСК» установили солнечные панели
Увеличена мощность подстанции «Кудайберген» в Чуйской области
В Кыргызстане зафиксирован рекорд по летнему потреблению электроэнергии
До конца 2025 года установят 250 тысяч «умных» счетчиков
В НЭСК объяснили причины отключения электроэнергии в жилом доме в Бишкеке
До конца 2025 года будут установлены 500 тысяч современных электросчетчиков
Энергокомпаниям Кыргызстана передана новая спецтехника
Свет в подъездах и энергия для лифтов в Кыргызстане. Как нам выставляют счета
Популярные новости
Новые правила выплаты пенсионных накоплений утвердил кабмин Кыргызстана Новые правила выплаты пенсионных накоплений утвердил кабмин Кыргызстана
Кумтор: как распределялись доходы от&nbsp;золота при шести президентах Кумтор: как распределялись доходы от золота при шести президентах
На&nbsp;перевале Тоо-Ашуу асфальтируют обе стороны тоннеля На перевале Тоо-Ашуу асфальтируют обе стороны тоннеля
Рубль начал дорожать, тенге и&nbsp;юань подешевели. Курс валют на&nbsp;15&nbsp;сентября Рубль начал дорожать, тенге и юань подешевели. Курс валют на 15 сентября
Бизнес
MEGA открыла новый центр продаж и&nbsp;обслуживания в&nbsp;Ошской области MEGA открыла новый центр продаж и обслуживания в Ошской области
Смартфоны HONOR с&nbsp;подарками в&nbsp;O!Store: рюкзак, термос и&nbsp;не&nbsp;только Смартфоны HONOR с подарками в O!Store: рюкзак, термос и не только
Выгодная акция от&nbsp;MegaPay для предпринимателей южного региона Выгодная акция от MegaPay для предпринимателей южного региона
Аламединский филиал &laquo;Айыл Банка&raquo; переехал в&nbsp;новый офис Аламединский филиал «Айыл Банка» переехал в новый офис
16 сентября, вторник
15:20
Семейное насилие. В КР, кроме охранных ордеров, будут применять браслеты Семейное насилие. В КР, кроме охранных ордеров, будут п...
15:09
Минэнерго получило от Минфина пакет акций НЭСК на 11,38 миллиарда сомов
15:05
Участок отремонтированной улицы Толстого затопило из-за аварии на водопроводе
15:03
Землю стоимостью 12,7 миллиона сомов вернули в госсобственность на Иссык-Куле
14:48
В Бишкеке торговца оштрафовали за порчу газона после жалобы горожанина