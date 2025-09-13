13:48
В КР готовятся к запуску производства бензина и автомасел из собственной нефти

В Кыргызстане готовятся к запуску производства бензина и автомасел из собственной нефти. Об этом журналистам сообщил заместитель министра экономики и коммерции Искендер Асылкулов.

По его словам, инвесторы заинтересовались этим проектом.

Он отметил, что нефть добывается в Джалал-Абадской и Баткенской областях, автомасла и бензин планируется производить из баткенской нефти.

Искендер Асылкулов пояснил, что нефтеперерабатывающий завод в Кадамджайском районе построен на 80 процентов.

Продукция, как планируется, в первую очередь обеспечит потребности Баткенской области.
