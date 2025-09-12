Вопросы привлечения инвестиций через IPO обсудили Госфиннадзор и фондовая биржа

В Бишкеке прошло совещание руководителей Службы регулирования и надзора за финансовым рынком и Кыргызской фондовой биржей с участием представителей акционерных обществ с государственной долей участия.

Стороны обсудили вопросы привлечения инвестиций через выпуск акций на местном и международном рынках капитала (IPO).

По словам главы Госфиннадзора Марата Пирназарова, развитие фондового рынка и привлечение инвестиций являются ключевыми направлениями государственной политики, направленной на укрепление экономики, улучшение инвестиционного климата и повышение конкурентоспособности страны.

Он обозначил приоритетные направления развития фондового рынка:

подготовка отечественных компаний к выходу на международные фондовые площадки, включая адаптацию финансовой отчетности к стандартам IFRS и внедрение практик IOSCO;

стимулирование вовлеченности граждан через внедрение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) с налоговыми льготами;

развитие зеленых и социальных облигаций;

участие акционерных обществ с госдолей в IPO как пример для частного сектора.

Отмечено, что предприняты шаги по созданию условий для становления внутреннего инвестора.