Вопросы привлечения инвестиций через IPO обсудили Госфиннадзор и фондовая биржа

В Бишкеке прошло совещание руководителей Службы регулирования и надзора за финансовым рынком и Кыргызской фондовой биржей с участием представителей акционерных обществ с государственной долей участия.

Стороны обсудили вопросы привлечения инвестиций через выпуск акций на местном и международном рынках капитала (IPO).

По словам главы Госфиннадзора Марата Пирназарова, развитие фондового рынка и привлечение инвестиций являются ключевыми направлениями государственной политики, направленной на укрепление экономики, улучшение инвестиционного климата и повышение конкурентоспособности страны.

Он обозначил приоритетные направления развития фондового рынка:

  • подготовка отечественных компаний к выходу на международные фондовые площадки, включая адаптацию финансовой отчетности к стандартам IFRS и внедрение практик IOSCO;
  • стимулирование вовлеченности граждан через внедрение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) с налоговыми льготами;
  • развитие зеленых и социальных облигаций;
  • участие акционерных обществ с госдолей в IPO как пример для частного сектора.

Отмечено, что предприняты шаги по созданию условий для становления внутреннего инвестора.
