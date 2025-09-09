Развитие электронной коммерции КР рассматривает как стратегическое направление

Кыргызстан намерен укрепить позиции на мировом рынке через цифровые платформы и инфраструктурные проекты. Об этом, выступая на панельной сессии «Делая локальное глобальным: цифровые платформы как драйвер роста несырьевого экспорта» Восточного экономического форума, сообщил заместитель министра экономики и коммерции Кыргызстана Султан Ахматов.

Он отметил, что в КР развитие электронной коммерции рассматривается как стратегическое направление диверсификации экспорта и инструмент поддержки малого и среднего бизнеса.

В рамках программы развития до 2030 года в республике планируется построить не менее 1 миллиона квадратных метров складских помещений.

Активную фазу реализации проектам даст строительство стратегически важной железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, которая откроет новые возможности для создания современных транспортных и логистических коридоров.

Это, в свою очередь, обеспечит рост электронной торговли на уровне 14 процентов ежегодно, прогнозируют в ведомстве.

По словам Султана Ахматова, Кыргызстан последовательно развивает инфраструктуру цифровой торговли и остается открытой к расширению сотрудничества с международными партнерами.