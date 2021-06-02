Экономический форум в Санкт-Петербурге: почему Кыргызстан не будет представлен

Сегодня в Санкт-Петербурге начинает свою работу ежегодный Питерский международный экономический форум (ПМЭФ). Он пройдет в очном формате с участием президента России.

24.kg пыталось выяснить, кто из отечественных бизнесменов, чиновников и политиков будет участвовать в форуме в Санкт-Петербурге. Однако выяснилось, что наша страна практически не будет представлена.

По словам журналиста Кабая Карабекова, одной из причин отсутствия кыргызской бизнес-элиты на этом форуме стали нестабильная политическая ситуация и вторая волна коронавируса.

«Для местных бизнесменов сегодня более важным фактором стала необходимость наладить в первую очередь взаимовыгодное сотрудничество с новой властью и дождаться установления прозрачных и понятных правил игры. Борьба с коррупцией и национализация предприятий, в том числе с участием иностранного капитала, несколько пополнив скудный республиканский бюджет, усилили отток капитала за границу. В этих условиях, как считают многие бизнесмены, разумнее не разъезжать по заграницам, а лучше отсидеться в тени, чтобы не попасть ненароком в черные списки и не получить приглашение на допрос к следователю», — сказал он.

По мнению журналиста, новая администрация президента Садыра Жапарова пытается в этих авральных условиях добиться того уровня экономических показателей, которые были до октябрьских событий 2020 года.

Большую часть времени власть вынуждена тратить на решение проблем, которые возникли после смены Конституции и формы правления, нерешенного пограничного кризиса с Таджикистаном, предстоящего международного арбитража по «Кумтору». Кабай Карабеков

«Говорить о продвижении вперед в сложившихся условиях пока не приходится. Отсутствие политической стабильности в стране и острая нехватка квалифицированных кадров на всех уровнях не дают возможности властям полноценно и продуктивно заняться экономической составляющей», — отметил он.

Собеседник добавил, что коронавирусные ограничения во взаимоотношениях с внешними партнерами также отрицательно сказались на состоянии экономики. Падают показатели торговли с Китаем, Турцией, практически нулевыми стали отношения с европейскими государствами.

«Как отмечают экономисты, местные бизнесмены начали закупать все необходимые товары, которые ранее поставлялись из соседнего Китая, в основном в России. В этих условиях площадка для диалога, которую предоставляет для правительства, бизнесменов и политиков Питерский экономический форум, остается единственно возможной. Остальной мир пока закрыт для доступа из-за пандемии. За последние полтора года представительный экономический форум в Санкт-Петербурге в 2021-м станет крупнейшим офлайн-мероприятием с участием топовых предпринимателей и известных политиков не только стран СНГ, но и всего мира», — подчеркнул Кабай Карабеков.

По его данным, в этом году в городе на Неве солировать будет одно из самых крупных государств-инвесторов в Азии — Катар, с которым Кыргызстан уже давно пытается наладить эффективное двустороннее сотрудничество.

«Проблема развития экономических связей между Кыргызстаном и Россией была одной из основных тем переговоров президентов Владимира Путина и Садыра Жапарова на недавней встрече в Сочи. На ней российский лидер в том числе отметил и необходимость развития диалога в рамках Евразийского экономического союза. Участие в ПМЭФ в этом свете предоставило бы возможность для движения вперед не только для отечественных бизнесменов, но и принесло бы экономические дивиденды для правительства», — резюмировал журналист.