14:25
USD 87.35
EUR 102.33
RUB 1.10
Экономика

Президент РФ передал приветствие участникам экономического форума в Чолпон-Ате

Президент России передал приветствие участникам экономического форума в Чолпон-Ате. Послание Владимира Путина зачитал начальник управления главы РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, информирует российское посольство в Кыргызстане.

Российский лидер отметил, что торговый оборот между двумя странами растет высокими темпами. РФ занимает лидирующие позиции среди государств, инвестирующих в КР, подчеркнул он.

«Россия занимает лидирующие позиции среди стран, инвестирующих в кыргызскую экономику. Это стало возможным во многом благодаря активной деятельности РКФР. Фонд проинвестировал свыше 3 тысяч 500 проектов на $900 миллионов. При его поддержке в Кыргызстане строятся современные промышленные предприятия и социальные объекты, создаются десятки тысяч рабочих мест», — заявил Владимир Путин.

Он отметил, что все более значимую роль в реализации совместных проектов играют высокие технологии. Поэтому на форуме обстоятельно обсудят различные аспекты развития рынка электронной торговли и цифровых финансовых операций, перспективы использования искусственного интеллекта в формировании цифровой экономики.

Ранее слова приветствия участкникам форума передал президент КР Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/339605/
просмотров: 387
Версия для печати
Материалы по теме
Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Чолпон-Ате
В Чолпон-Ате назначен новый мэр — Рустам Кадыркулов
Разрушенные кресты на кладбище в Чолпон-Ате: очевидцы публикуют видео вандализма
Спасатель пансионата и отдыхающие подрались на пляже Чолпон-Аты
На Иссык-Куле пройдет VII Кыргызско-Российский экономический форум
Чолпон-Ата шаарынын көл жээктери кандайча заманбап болгондугу көрсөтүлдү
Минстрой показал, как пляжи Чолпон-Аты обретают современный облик
В Чолпон-Ате проходит сельскохозяйственная ярмарка «Иссык-Куль — 2025»
Мэр Чолпон-Аты умеет только прятаться за юбками женщин — Султан Кермалиев
В Чолпон-Ате строят дороги и «тротуары»: пешеходам — квест, туристам — экстрим
Популярные новости
Кыргызстан и&nbsp;Узбекистан направят в&nbsp;Казахстан 600 миллионов кубометров воды Кыргызстан и Узбекистан направят в Казахстан 600 миллионов кубометров воды
Более 55&nbsp;тонн фруктов и&nbsp;ягод завезли кыргызстанские поставщики в&nbsp;регионы России Более 55 тонн фруктов и ягод завезли кыргызстанские поставщики в регионы России
Временный запрет на&nbsp;вывоз крупного рогатого скота инициирует Минсельхоз Временный запрет на вывоз крупного рогатого скота инициирует Минсельхоз
Фисташки из&nbsp;Узбекистана не&nbsp;допустили для ввоза в&nbsp;Кыргызстан Фисташки из Узбекистана не допустили для ввоза в Кыргызстан
Бизнес
Совместная акция MegaPay и&nbsp;Stores.kg продлена до&nbsp;конца 2025 года Совместная акция MegaPay и Stores.kg продлена до конца 2025 года
О! усилил покрытие: 4G&nbsp;LTE стал еще лучше для туристов и&nbsp;жителей регионов О! усилил покрытие: 4G LTE стал еще лучше для туристов и жителей регионов
Beeline открыл сезон киновечеров на&nbsp;берегу Иссык-Куля Beeline открыл сезон киновечеров на берегу Иссык-Куля
В&nbsp;Beeline Кыргызстан назначен новый генеральный директор В Beeline Кыргызстан назначен новый генеральный директор
14 августа, четверг
14:20
Пансионат «Аврора плюс» пришел в упадок после национализации — туристы жалуются Пансионат «Аврора плюс» пришел в упадок после национали...
14:17
Скоро 1 сентября. В Лейлекском районе построили новую школу на 225 учеников
14:13
В микрорайонах Бишкека ремонтируют внутридворовые дороги
14:10
Кыргызско-китайское сотрудничество. Озера Иссык-Куль и Цинхай стали побратимами
14:02
Народный писатель Кыргызстана Оскон Даникеев скончался на 90-м году жизни