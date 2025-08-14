Президент РФ передал приветствие участникам экономического форума в Чолпон-Ате

Президент России передал приветствие участникам экономического форума в Чолпон-Ате. Послание Владимира Путина зачитал начальник управления главы РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, информирует российское посольство в Кыргызстане.

Российский лидер отметил, что торговый оборот между двумя странами растет высокими темпами. РФ занимает лидирующие позиции среди государств, инвестирующих в КР, подчеркнул он.

«Россия занимает лидирующие позиции среди стран, инвестирующих в кыргызскую экономику. Это стало возможным во многом благодаря активной деятельности РКФР. Фонд проинвестировал свыше 3 тысяч 500 проектов на $900 миллионов. При его поддержке в Кыргызстане строятся современные промышленные предприятия и социальные объекты, создаются десятки тысяч рабочих мест», — заявил Владимир Путин.

Он отметил, что все более значимую роль в реализации совместных проектов играют высокие технологии. Поэтому на форуме обстоятельно обсудят различные аспекты развития рынка электронной торговли и цифровых финансовых операций, перспективы использования искусственного интеллекта в формировании цифровой экономики.

Ранее слова приветствия участкникам форума передал президент КР Садыр Жапаров.