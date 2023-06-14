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Экономика

Кыргызстан и Россия реализуют проект по строительству солнечных электростанций

Заместитель главы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач назвал знаковым проект сотрудничества по совместному строительству солнечной электростанции мощностью до 300 мегаватт на территории Иссык-Кульской области Кыргызстана. Как сообщают СМИ, на полях Петербургского международного экономического форума чиновники двух стран обсудят поддержку проекта со стороны правительств.

«Обсуждаем строительство солнечных электростанций, уже перешли в фазу реализации этого проекта. Мы очень надеемся, будет еще двусторонняя встреча наших министров на полях форума, чуть подробнее поговорим о том, как идет этот проект, какая поддержка нужна со стороны правительств наших двух стран для того, чтобы и инвесторы, и те, кто предоставляет площадки для этой работы, могли максимально ускорить реализацию этого проекта. Потому что вопрос возобновляемой энергетики — это перспективнейшее направление российско-киргизского сотрудничества и основа устойчивости национальных экономик на треке низкоэмиссионного развития», — сказал Дмитрий Вольвач в ходе бизнес-диалога «Россия — Кыргызстан».

Знаковым проектом сотрудничества он также назвал совместное строительство солнечной электростанции мощностью до 300 мегаватт на территории Иссык-Кульской области.

Ранее сообщалось, что солнечная электростанция мощностью 50 мегаватт и предварительной стоимостью $35 миллионов будет построена казахстанскими инвесторами в Иссык-Кульской области в селе Тору-Айгыр.

Арабская компания Masdar тоже планирует начать строительство солнечной электростанции в КР в июне, информировали кыргызстанские чиновники.

И китайские компании China Power International Development Limited (CPID) и China Railway 20 Bureau Group Corporation (CR20G) хотят построить в КР солнечную станцию на 1 гигаватт.

Петербургский международный экономический форум — крупнейший экономический форум в России. В этом году он пройдет с 14 по 17 июня. Главная тема деловой программы звучит как «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/268122/
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