На Иссык-Куле пройдет VII Кыргызско-Российский экономический форум. Он запланирован на 13-15 августа.

По данным КРФР, встреча представителей двух стран станет площадкой для обсуждения приоритетных направлений сотрудничества, в том числе цифровизации, финансов, логистики и других стратегических отраслей.

В рамках мероприятия состоится выездная сессия Петербургского международного экономического форума. Ожидается участие делегаций из регионов РФ и подписание контрактов.

«Это уникальный шанс получить доступ к аналитике и выводам одного из ведущих мировых экономических форумов. Такое партнерство не только повышает статус мероприятия, но и дает реальный импульс для интеграции кыргызского бизнеса в евразийское и глобальное экономическое пространство»,

— говорится в сообщении.