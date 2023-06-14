Министр экономики призвал российские компании инвестировать в Кыргызстан

Министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев выступил на ХХVI Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Он отметил, что форум открывает Кыргызстану отличную возможность представить себя на международной арене и расширить взаимовыгодное сотрудничество с партнерами. Чиновник добавил, что сформировавшиеся экономические связи между странами, принятые меры для развития взаимного доверия и механизмы в рамках ЕАЭС сегодня позволяют налаживать партнерство по таким направлениям, как сельское хозяйство, легкая промышленность, энергетика.

«Динамично развивающиеся между Кыргызстаном и Россией торгово-экономические отношения способствовали и ускорению экономического роста в нашей стране. По итогам 2021—2022 годов рост экономики составил 6,2 и 7 процентов соответственно. В среднесрочном периоде мы продолжим поддерживать столь высокие темпы роста, в том числе и через взаимовыгодное сотрудничество с российскими компаниями», — сказал Данияр Амангельдиев.

Чиновник также рассказал о реформе налогового законодательства, подчеркнув, что его адаптировали под потребности бизнеса и инвесторов.

Рассказал он и о существующей в стране законодательной основе для защиты инвестиций, предоставляемых льготах и преференциях и выгодных тарифах на энергоносители. Важным направлением в реализации зеленой повестки министр отметил строительство малых и средних ГЭС.

«У нас есть портфель готовых инвестиционно-привлекательных энергетических проектов, и мы рассчитываем на интерес к ним со стороны российских и зарубежных партнеров. Мы готовы к сотрудничеству, в том числе и на условиях государственно-частного партнерства, с применением новейших технологий и опыта», — сообщил Данияр Амангельдиев.

Российских и иностранных инвесторов пригласили участвовать в национальных мегапроектах в энергетике и строительстве железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Кроме того, предлагается инвестировать в строительство 4- и 5-звездочных отелей, горнолыжных комплексов и курортов, туристских сервисных центров в регионах, а также этнокомплексов и глэмпинг-отелей.

«Кыргызстан всегда был и остается открытым для иностранных инвестиций. Мы стремимся создать благоприятную инвестиционную среду, где добросовестные инвесторы могут успешно воплотить свои инициативы и реализовать проекты. Мы готовы полностью поддерживать их усилия и предоставлять максимальную помощь в их реализации. Кыргызстан гарантирует защиту инвестиций и создает условия для их надежной и безопасной работы. Мы готовы к долгосрочному и взаимовыгодному партнерству и призываем принять активное участие в инвестиционных проектах в нашей стране», — заключил Данияр Амангельдиев.