Рост цен на золото до $5 тысяч за унцию спрогнозировали аналитики Goldman Sachs

Аналитики Goldman Sachs Group спрогнозировали рост стоимости золота почти до $5 тысяч за унцию в случае подрыва независимости Федеральной резервной системы США. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на аналитическую записку Bloomberg.

По мнению экспертов, это возможно, если частные инвесторы переведут часть вложений из американских гособлигаций в слитки.

Базовый прогноз Goldman Sachs — рост стоимости золота до $4 тысяч за унцию к середине 2026 года. Сценарий «предельного риска» инвестиционного банка предполагает увеличение котировок до $4,5 тысячи за унцию. Вариант с ростом цен на золото до $5 тысяч за унцию возможен, если в золото перетечет 1 процент частных инвестиций из казначейских облигаций Соединенных Штатов.

Кыргызстан оказался в шестерке крупнейших покупателей золота

Сценарий, при котором независимость ФРС США от администрации Дональда Трампа окажется под угрозой, скорее всего, приведет к повышению инфляции, снижению котировок акций и долгосрочных облигаций и подорвет статус американского доллара как мировой резервной валюты, указывает Goldman.

Золото, напротив, — это средство сбережения, которое от институционального доверия не зависит, добавили аналитики. Драгоценный металл остается самой твердой долгосрочной рекомендацией Goldman среди сырьевых товаров.

ФРС считается независимым органом в американском правительстве и принимает решения без одобрения президента или ведомств. Однако в последнее время рынок обеспокоен тем, что чиновников регулятора активно критикует Дональд Трамп, требуя ускоренного понижения процентных ставок.

  • 1 сентября спот-цена на золото выросла на 0,9 процента, до $3 тысяч 477,89 за унцию, достигнув наивысшей отметки с 22 апреля. Фьючерсы на золото в Штатах с поставкой в декабре подорожали на 0,9 процента — до $3 тысяч 548, пишет Forbes.
