Экономика

Правила трансграничной электронной торговли согласуют страны ЕАЭС

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения, планируют согласовать правила трансграничной электронной торговли. Вопрос будет рассмотрен 12 сентября на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Согласно проекту решения, для онлайн-заказов физических лиц из-за рубежа через маркетплейсы устанавливается беспошлинный порог в 200 евро. Товары дороже этой суммы предлагается облагать пошлиной в размере 5 процентов от стоимости, но не менее 1 евро за 1 килограмм.

Оба документа вступят в силу через 10 дней после официального опубликования и ратификации поправок в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС.

Напомним, коллегия ЕЭК рассматривала проекты соглашений в декабре 2024 года, однако окончательное решение принимает совет на уровне вице-премьеров пяти стран.

Сейчас правила для e-commerce совпадают с международными почтовыми отправлениями: беспошлинный порог составляет 200 евро, а товары выше этой суммы облагаются пошлиной 15 процентов.
