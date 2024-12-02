17:44
USD 86.80
EUR 91.76
RUB 0.80
Власть

Получают некачественный товар. Депутат пожаловалась на работу маркетплейсов

На заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике депутат Айсара Абдибаева пожаловалась на работу маркетплейсов.

Нардеп отметила, что в стране нет законодательных норм, регулирующих деятельность онлайн-платформ по предоставлению товаров и услуг.

«На сайтах, когда покупают вещи, путают размеры или качество товара плохое. Как в таких случаях вернуть потребителю свои деньги?» — спросила Айсара Абдибаева.

Заместитель Минэкономики Гульшат Асылбаева ответила, что этот вопрос решается в досудебном порядке.

Народные избранники рассматривали законопроект кабмина о внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях, законы КР «О защите прав потребителей», «Об электронной торговле».

Председатель комитета Данияр Толонов отметил, что Гульшат Асылбаева не смогла детально и доступно рассказать депутатам о предлагаемых поправках.

«Меня не удовлетворили ответы Гульшат Асылбаевой. На сегодня развивается сфера торговли. Появляются новые понятия. В Бишкеке открываются центры по обучению молодежи электронной торговле. Учат работать с маркетплейсами. Но если этих ребят завтра обманут, кто будет защищать их права? У вас спрашивали, кто и как будет их защищать? Вы должны были рассказать, что действующие законы страны сырые, и поэтому предлагаем поправки, которые в будущем помогут защитить пострадавших от электронной торговли», — сказал Данияр Толонов.

Отметим, проектом закона в Кодекс КР о правонарушениях вносятся изменения в статью 390, которая предусматривает ответственность за нарушение прав потребителей при реализации товаров (работ), услуг в виде штрафа. Законопроектом предлагается увеличить штрафы в три раза, то есть на 16,5 тысячи сомов для физлиц и 51 тысячу сомов для юрлиц. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/312841/
просмотров: 539
Версия для печати
Материалы по теме
Оборот Ozon в Кыргызстане в третьем квартале 2024 года вырос в 11 раз
Депутат Эрулан Кокулов покинул заседание комитета ЖК, разозлившись на коллег
Анализ рынков фармацевтики, косметики и маркетплейсов проведут в странах ЕАЭС
Вторичные санкции. Банки Китая сокращают работу с продавцами на маркетплейсах РФ
Пошлину на товары электронной торговли в размере 5 процентов предлагает ЕЭК
Общий объем электронной торговли в странах ЕАЭС достиг $80 миллиардов
Здание администрации президента отдали Минэкономики и МИД Кыргызстана
Кыргызстан закупит технику на 300 миллионов юаней для поддержки сельхозсферы
Протокол о регулировании электронной торговли в ЕАЭС ратифицировала Россия
Ozon запустил продажу товаров из Кыргызстана в Казахстане
Популярные новости
Камчыбек Ташиев рассказал о&nbsp;расследовании дел в&nbsp;отношении сотрудников ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал о расследовании дел в отношении сотрудников ГКНБ
Кыргызстан продолжит экспортировать рабочую силу в&nbsp;Россию&nbsp;&mdash; Эдиль Байсалов Кыргызстан продолжит экспортировать рабочую силу в Россию — Эдиль Байсалов
Камчыбек Ташиев поручил мэру Бишкека запретить строить объекты без парковок Камчыбек Ташиев поручил мэру Бишкека запретить строить объекты без парковок
Законопроект об&nbsp;обязательной депортации мигрантов правительство&nbsp;РФ отклонило Законопроект об обязательной депортации мигрантов правительство РФ отклонило
Бизнес
Новогодний депозит от&nbsp;MBANK с&nbsp;рекордной ставкой 16&nbsp;процентов Новогодний депозит от MBANK с рекордной ставкой 16 процентов
MEGA улучшила покрытие сети на&nbsp;главной туристической трассе Бишкек&nbsp;&mdash; Каракол MEGA улучшила покрытие сети на главной туристической трассе Бишкек — Каракол
НПС &laquo;Элкарт&raquo; предупреждает: мошенники активизировались! НПС «Элкарт» предупреждает: мошенники активизировались!
Пользуйся приложением &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; и&nbsp;получи шанс выиграть 10&nbsp;МИЛЛИОНОВ СОМОВ! Пользуйся приложением «Мой О!» и получи шанс выиграть 10 МИЛЛИОНОВ СОМОВ!
2 декабря, понедельник
17:43
Суды теперь будут разъяснять содержание резолютивной части судебного акта Суды теперь будут разъяснять содержание резолютивной ча...
17:35
Аэропорт «Манас» эвакуировали. Опять ищут бомбу
17:34
В Саратовской области РФ кыргызстанцы попали в ДТП: комментарий МИД
17:21
Дело Самата Матцакова. Правозащитники обратились к властям страны
17:19
Авто с армянскими и абхазскими номерами начали массово водворять на штрафстоянку