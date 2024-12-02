Получают некачественный товар. Депутат пожаловалась на работу маркетплейсов

На заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике депутат Айсара Абдибаева пожаловалась на работу маркетплейсов.

Нардеп отметила, что в стране нет законодательных норм, регулирующих деятельность онлайн-платформ по предоставлению товаров и услуг.

«На сайтах, когда покупают вещи, путают размеры или качество товара плохое. Как в таких случаях вернуть потребителю свои деньги?» — спросила Айсара Абдибаева.

Заместитель Минэкономики Гульшат Асылбаева ответила, что этот вопрос решается в досудебном порядке.

Народные избранники рассматривали законопроект кабмина о внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях, законы КР «О защите прав потребителей», «Об электронной торговле».

Председатель комитета Данияр Толонов отметил, что Гульшат Асылбаева не смогла детально и доступно рассказать депутатам о предлагаемых поправках.

«Меня не удовлетворили ответы Гульшат Асылбаевой. На сегодня развивается сфера торговли. Появляются новые понятия. В Бишкеке открываются центры по обучению молодежи электронной торговле. Учат работать с маркетплейсами. Но если этих ребят завтра обманут, кто будет защищать их права? У вас спрашивали, кто и как будет их защищать? Вы должны были рассказать, что действующие законы страны сырые, и поэтому предлагаем поправки, которые в будущем помогут защитить пострадавших от электронной торговли», — сказал Данияр Толонов.

Отметим, проектом закона в Кодекс КР о правонарушениях вносятся изменения в статью 390, которая предусматривает ответственность за нарушение прав потребителей при реализации товаров (работ), услуг в виде штрафа. Законопроектом предлагается увеличить штрафы в три раза, то есть на 16,5 тысячи сомов для физлиц и 51 тысячу сомов для юрлиц.