С начала 2025 года сбор налога на электронную торговлю вырос в полтора раза

С начала 2025 года сбор налога на электронную торговлю в Кыргызстане вырос в полтора раза. Такие данные содержатся в материалах Министерства финансов.

Отмечается, что в бюджет поступило 13 миллионов 700 тысяч сомов. Это на 4,5 миллиона больше по сравнению с январем-февралем 2024-го.

Напомним, ставка налога в сфере электронной торговли составляет 2 процента от выручки. Его обязаны уплачивать компании, организации и частные предприниматели, реализующие товары через торговые платформы, зарегистрированные в КР.

По итогам прошлого года от торговли онлайн в виде налога поступило более 60 миллионов сомов.