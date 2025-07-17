09:14
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

В Базар-Коргоне сносят объекты, построенные в водоохранной зоне

В городе Базар-Коргоне Джалал-Абадской области демонтируют четыре объекта общественного питания, незаконно возведенные в водоохранной зоне по улицам Сулайманова и Курбанова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Отмечается, что снос проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства сотрудниками Джалал-Абадского регионального управления архитектурно-строительного контроля, департамента по управлению муниципальной собственностью города и районного управления МЧС.

Работы по надзору за объектами, не соблюдающими архитектурные нормы, будут продолжены, заверяет Минстрой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336454/
просмотров: 359
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош продолжается снос незаконных построек вдоль канала Кайырма
В Бишкеке демонтировали более 100 незаконных объектов
Спецслужбы задержали начальство МП «Базар-Коргон Водоканал» за присвоение денег
Мэр Оша разрешил работать незаконному кафе «Манас-Ата», но потом передумал
Наказывать чиновников за незаконное разрешение на строительство предлагают в ЖК
В городе Ош сносят все незаконные постройки, расположенные вдоль реки Ак-Бууры
МЧС хочет сносить объекты предпринимательства, построенные на берегах рек
Госстрой сносит в Арстанбапе незаконные постройки вдоль реки
В Базар-Коргоне завотделом ЦОВП вымогала у пациентов деньги
На месте снесенных кафе в Бишкеке построили парк
Популярные новости
Проспект Айтматова открыли: качает, в&nbsp;туалет не&nbsp;сходишь, в&nbsp;гости не&nbsp;дойти Проспект Айтматова открыли: качает, в туалет не сходишь, в гости не дойти
Монумент Манасу в&nbsp;Бишкеке вызвал критику за&nbsp;стиль, форму и&nbsp;исполнение Монумент Манасу в Бишкеке вызвал критику за стиль, форму и исполнение
Эмин Агаларов в&nbsp;Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze Эмин Агаларов в Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze
Выезд на&nbsp;природу. Медики рассказали, что должно быть в&nbsp;походной аптечке Выезд на природу. Медики рассказали, что должно быть в походной аптечке
Бизнес
&laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; весь контент в&nbsp;одном доступе «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA — весь контент в одном доступе
Половина лета позади&nbsp;&mdash; успейте поймать лучшие моменты на&nbsp;Иссык-Куле с&nbsp;О! Половина лета позади — успейте поймать лучшие моменты на Иссык-Куле с О!
Acıbadem&nbsp;&mdash; ведущий центр трансплантации печени и&nbsp;почек у&nbsp;взрослых и&nbsp;детей Acıbadem — ведущий центр трансплантации печени и почек у взрослых и детей
Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и&nbsp;фанатов соцсетей от&nbsp;MEGA Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA
17 июля, четверг
09:07
Прием в школу. В классах должно быть не более 36 учеников Прием в школу. В классах должно быть не более 36 ученик...
08:56
Мощный сель в Тонском районе: поток размыл дорогу, движение перекрыто
08:55
Мониторинг: В ЕАЭС за 2024 год увеличилось количество трудовых мигрантов
08:39
Сколько стоит недвижимость в разных регионах Кыргызстана, отчитались чиновники
08:20
В Базар-Коргоне сносят объекты, построенные в водоохранной зоне
16 июля, среда
23:36
Microsoft прекращает поддержку новых функций в 2026 году
23:31
Дорога Балыкчи — Каракол открыта для проезда в одну колею