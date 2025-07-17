В Базар-Коргоне сносят объекты, построенные в водоохранной зоне

В городе Базар-Коргоне Джалал-Абадской области демонтируют четыре объекта общественного питания, незаконно возведенные в водоохранной зоне по улицам Сулайманова и Курбанова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.





Отмечается, что снос проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства сотрудниками Джалал-Абадского регионального управления архитектурно-строительного контроля, департамента по управлению муниципальной собственностью города и районного управления МЧС.

Работы по надзору за объектами, не соблюдающими архитектурные нормы, будут продолжены, заверяет Минстрой.