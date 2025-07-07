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Экономика

В КР построят птицефабрику с оборотом в 13 миллионов цыплят в год

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев заложил капсулу в строительство племенного птицеводческого завода «Сары Жон» в селе Сары-Жон Иссык-Атинского района. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, целью данного проекта является удовлетворение потребностей фермеров в инкубационных яйцах и решение проблемы импортозамещения.

«Это важный шаг для укрепления продовольственной безопасности страны и снижения себестоимости производства куриных яиц. Реализация проекта принесет пользу как фермерам, так и птицефабрикам и покупателям яиц», — заявил Бакыт Торобаев.

Племенной завод «Сары Жон» будет оснащен современным европейским оборудованием, отвечающим международным стандартам в области автоматизации производственных процессов и биобезопасности. С вводом предприятия в эксплуатацию будет создано 40 рабочих мест. Будут построены три родительских птичника, рассчитанных на общее количество 75 тысяч голов. Будет построен инкубатор мощностью до 13 миллионов голов цыплят в год, будет производиться до 6,5 миллиона суточных цыплят.

Отмечается, что будут применяться самые современные схемы вакцинации цыплят с учетом требований ветеринарной биобезопасности. Кроме того, планируется строительство ветеринарной лаборатории для диагностики болезней птицы и мониторинга ветеринарного состояния на птицефабриках. Об этом сообщил генеральный директор ОсОО «ТриТ» Талгат Укубаев.

Следует отметить, что проект реализуется при финансовой поддержке Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Иссык-Атинской районной государственной администрации и Российско-Кыргызского фонда развития.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335354/
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