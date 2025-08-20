10:13
USD 87.45
EUR 102.10
RUB 1.09
Экономика

Рубль продолжает дешеветь, доллар стабилизировался. Курс валют на 20 августа

Фото из интернета. Доллар после снижения вновь вернулся к среднегодовому курсу в 87,45 сома

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня снизились, казахстанского тенге — вырос. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,19 сома, продажа — 87,61 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,0979 сома (снижение 0,05 процента). Незначительная коррекция после достижения месячного максимума.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,05 сома, продажа — 102,03 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0865 сома (снижение 0,41 процента). Пятый день падения. За это время потерял в цене 2,1 процента.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,079 сома, продажа — 1,1 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1624 сома (рост 0,37 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1427 сома, продажа — 0,1685 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,1796 сома (снижение на 0,04 процента). Длительные и не очень значительные колебания. Остается одной из самых стабильных валют в связке с сомом.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,2 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/340271/
просмотров: 386
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 19 августа
Доллар и евро вновь подорожали к сому, рубль дешевеет. Курс валют на 19 августа
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 18 августа
Доллар и евро подорожали к сому, рубль подешевел. Курс валют на 18 августа
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 15 августа
Доллар подорожал к сому, рубль стабилизировался. Курс валют на 15 августа
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 14 августа
Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 14 августа
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 13 августа
Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 13 августа
Популярные новости
Россия готова наладить производство автомобилей в&nbsp;Кыргызстане Россия готова наладить производство автомобилей в Кыргызстане
ГНС напомнила о&nbsp;штрафах за&nbsp;несвоевременную подачу налоговой отчетности ГНС напомнила о штрафах за несвоевременную подачу налоговой отчетности
Национальный банк предупреждает об&nbsp;очередной мошеннической схеме Национальный банк предупреждает об очередной мошеннической схеме
ГНС запустила электронный сервис автоматического начисления налога на&nbsp;имущество ГНС запустила электронный сервис автоматического начисления налога на имущество
Бизнес
Есть трудности и&nbsp;есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться Есть трудности и есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться
Оформите ОСАГО от&nbsp;&laquo;КыргызГосстраха&raquo; в&nbsp;MegaPay и&nbsp;получите 10&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО от «КыргызГосстраха» в MegaPay и получите 10 процентов кешбэка
&laquo;Beeline Кыргызстан&raquo; представляет нового генерального директора «Beeline Кыргызстан» представляет нового генерального директора
Цифровые решения &laquo;МПЦ&raquo; на&nbsp;Кыргызско-Российском экономическом форуме Цифровые решения «МПЦ» на Кыргызско-Российском экономическом форуме
20 августа, среда
10:11
В двух районах Бишкека 21 августа отключат питьевую воду В двух районах Бишкека 21 августа отключат питьевую вод...
10:05
Адылбек Касымалиев: Кыргызстан лидирует в ЕАЭС по темпам экономического роста
10:00
Борьба с болезнями почек: как в КР хотят сократить число пациентов на диализе
09:55
Выдавали квоты на экспорт скота. Задержаны чиновники Минсельхоза
09:47
Семь дней на пике Победы. Попытка спасти альпинистку закончилась трагедией