Экономика

Снизился экспорт скота из Кыргызстана

Экспорт скота из Кыргызстана снизился по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, из-за мер, принятых Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с целью недопущения необоснованного роста цен на мясо и обеспечения доступности продукции для населения, в этом году экспорт скота значительно сократился.

Так, с начала 2025 года из Кыргызстана экспортировано всего 30 тысяч 493 головы крупного рогатого скота, 31 тысяча 781 овца и коза, а также 1 тысяча 636 лошадей.

За аналогичный период прошлого года объем экспорта был значительно выше. Так, в 2024 году из страны было вывезено 77 тысяч 907 голов крупного рогатого скота, 70 тысяч 392 овцы и козы и 5 тысяч 113 лошадей.

В сравнении с прошлым годом:

• экспорт крупного рогатого скота сократился на 47 тысяч 414 голов,
• экспорт овец и коз уменьшился на 38 тысяч 611 голов,
• экспорт лошадей снизился на 3 тысячи 477 голов.
